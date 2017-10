"César Acuña me ofreció 50 mil": nuevo audio compromete a presidente de la Vallejo en Segunda División ¡Escándalo!

Luego de unos polémicos audios entre jugadores de Coopsol y Unión Huaral de la Segunda División, donde se mencionó a un tal "Tío Acuña" que ofrecía dinero para "jugar tranquilos" ante César Vallejo, apareció un nuevo audio donde nombran a César Acuña, presidente del club poeta.



Ahora el protagonista sería Lee Andonaire, experimentado futbolista de Sport Loreto, quien mandó un audio de Whatsapp a sus compañeros de equipo. ¿Por qué? Pues el cuadro amazónico iba a enfrentar a César Vallejo en Trujillo.



¿Cómo quedó el partido? César Vallejo terminó goleando 6-2 a Sport Loreto con el que alcanzó la punta de la Segunda División junto a Sport Boys, club que también es nombrado en el audio.



AQUÍ EL AUDIO DE LA POLÉMICA:

AUDIO

Este es el textual del audio:



"Nos estamos poniendo de acuerdo afrontar el partido hasta donde nos dé el físico, porque va a ser un partido muy intenso y ya me lo hicieron saber. Haber muchachos, el día de ayer en la noche fue que me llamó la gente de Vallejo. Me llamó el ingeniero César Acuña directamente, y como saben que no cobramos de tanto tiempo, me ofreció los mismo que está ofreciendo Boys: 50 mil. No pude guerrearle más porque yo ya lo conozco al ingeniero, él sus razones tendrá para ofrecernos eso... como que también ya se habrá puesto de acuerdo con los jugadores, y como saben que no estamos entrenando, por ahí que ellos piensan que nos pueden pasar por encima. Pero tú sabes que en la cancha se ven los gallos. Ahora, vamos a ponernos a pensar también en otro detalle muy importante: si bien en este partido nos vamos a mostrar y todo el mundo va a estar pendiente de eso, vamos a chapar plata por los dos lados, osea plata va haber de todas maneras cual sea el resultado. Pongámonos a pensar de que el Presidente Acuña acá, me dijo que está conversando con la gente de Pucallpa, de su partido, están a punto de ayudarlo al presidente. Yo conversando con Ricardo hoy en la tarde me dijo que es muy probable que su papá salga en este mes para que siga al mando de la institución y no le den cabida a otro, no lo quieren soltar así de fácil. Como que por ahí si nos ponemos a pensar un poquito y ahorita los que estamos poniendo el pecho a esto, podemos todavía tener la opción de quedarnos en Loreto y jugar allá. Es una suposición, no puedo asegurar nada, solamente les estoy dando un alcance de lo que puede ser todo este panorama. Entonces, por ahí nosotros nos paramos fuerte este fin de semana acá en Trujillo, que no se den los resultados muy abultados. Yo lo que puedo hacer también es conversar con la gente de Vallejo, con los jugadores, y decirle que si ellos piensan que nos pueden ganar fácil están muy equivocados. Que nos ganen, que nos ganen por sus propios méritos, porque si nosotros nos dejamos estar y nos meten 4 o 5, va a pasar el mismo roche que Huaral. Entonces, podemos acordar algo de que el primer tiempo le metemos con todo y el segundo tiempo lo que venga, eso es lo que yo pienso. No sé si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, no le estoy diciendo que inclinen la balance para la Vallejo. Porque acá hay que ser justos, nosotros estamos jugando mucho el prestigio de nosotros. cómo nos puedan ver después de este partido, qué pensarán. Este tema de los incentivos es normal, en todos lado se hacen. Boys está ofreciendo 50, Vallejo está ofreciendo 50. Pero los otros detalles post partido también son importantes y hay que tomarlos en cuenta".