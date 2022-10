Momentos de angustia vivieron los hinchas de Alianza Lima luego de saber que César Cueto, uno de los máximos ídolos del cuadro blanquiazul, tras ser internado de emergencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Almanzor Aguinaga de Chiclayo, donde este miércoles se tuvo novedades sobre su actual estado de salud.

El ‘Poeta de la zurda’ fue internado por en el nosocomio norteño luego de presentar un complicado cuadro de infección que se hizo evidente con altas fiebre y una descompensación, por lo que sus compañeros de la iglesia de Piura, con quienes viajó Chiclayo con una misión evangelizadora.

Este miércoles tanto Alianza Lima, como la selección peruana solicitaron información sobre el estado de salud de la leyenda de 70 años y desde la dirección del hospital informaron que la infección ya está siendo controlada con antibióticos de tercera generación y que, en las próximas horas, pasaría a cuidado intermedios.

'Tigrillo' Navarro informa sobre actual situación de César Cueto (video: PBO)

“Se esta recuperando y pronto saldría de alta”

“Hasta donde sabemos, César Cueto se está recuperando satisfactoriamente y pronto ería dado de alta, los médicos se han peleado por atenderlo. Llegó con una fuerte infección y lo mejor era atenderlo en UCI, no arriesgarse ”, comentó el periodista Carlos Alberto Navarro en su bloque deportivo de PBO Noticias.

En la misma sintonía, Juan Jayo Legario, exjugador de Alianza Lima y cercano de César Cueto comentó también de su actual situación. “Gracias a Dios está estable, tranquilo, desde aquí les envío mensaje a los familiares y amigos. Van a esperar hasta el viernes para ver si le dan de alta o no, él entra al hospital y no había cama, lo metieron a UCI para utilizar una cama. Hay que mandarle todos juntos un mensaje de aliento a nuestro querido César”, contó el ex capitán victoriano.

Comunicado informa sobre ingreso de César Cueto a Hospital Almanzor Aguinaga de Chiclayo (@essalud)

Familaires de César Cueto viajaron a Chiclayo

La noche del martes tras hacerse público el comunicado donde se daba cuenta del ingreso de César Cueto al hospital regional de Lambayeque de la rede de ESSALUD los familiares del exjugador viajaron a hasta la ‘Capital de la Amistad’ para acompañar al poeta d la zurda.

“El paciente ingresó el lunes 17 al Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, donde fue atendido de manera inmediata y oportuna por el personal de turno”, informaron los médicos de la Red Prestacional Lambayeque.

“Se le realizó los exámenes necesarios y viene siendo monitoreado por los profesionales de salud. En estos momentos, la condición del paciente es estable, con evolución favorable. Toda la información médica se le viene brindando a sus familiares”, se pudo conocer por el comunicado.