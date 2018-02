Champions League 2017-18: Calendario de los octavos de final del torneo de la UEFA

Falta menos de una semana para el reinicio de la Champions League 2017-18. En su fase de octavos de final, la competencia más grande de clubes tendrá partidazos que darán mucho que hablar.



En esta nota podrás conocer el calendario de los choques de ida y vuelta de los octavos de final de la Champions League. ¿Te los vas a perder? ¡Agéndalos ya!



Ojo: En Perú, todos los encuentros de esta fase de la Champions League se jugarán a las 2:45 p.m.



PARTIDOS DE IDA



Martes 13 de febrero



- Basilea vs Manchester City

- Juventus vs Tottenham



Miércoles 14 de febrero



- Porto vs Liverpool

- Real Madrid vs PSG



Martes 20 de febrero



- Chelsea vs Barcelona

- Bayern vs Besiktas



Miércoles 21 de febrero



- Sevilla vs Manchester United

- Shaktar vs AS Roma



PARTIDOS DE VUELTA



Martes 6 de marzo



- Porto vs Liverpool

- Real Madrid vs PSG



Miércoles 7 de marzo



- Basilea vs Manchester City

- Juventus vs Tottenham



Martes 13 de marzo



- Sevilla vs Manchester United

- Shaktar vs AS Roma



Miércoles 14 de marzo



- Chelsea vs Barcelona

- Bayern vs Besiktas