Este viernes se llevó a cabo el sorteo de las eliminatorias de la Champions League 2020. Los partidos se jugarán durante el mes de agosto, donde los cuartos de final y semifinales serán en choque único. En esta nota conoce el calendario completo del torneo. ¡Partidazos!

Primero se llevarán a cabo los encuentros que faltan de octavos de final vuelta: 7 y 8 agosto. Real Madrid vs Manchester City / Olympique de Lyon vs Juventus / Barcelona vs Mapoli / Bayern Munich vs Chelsea. Aquí sí habrá localía.

* Todos los partidos, desde cuartos de final, serán en Portugal.

* La final de la Champions League será el 23 de agosto en Lisboa.

* El horario será único: 2:00 p.m. de Perú, Colombia, Ecuador y México. 3:00 p.m. de Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay y Estados Unidos. 4:00 p.m. de Argentina, Uruguay y Brasil. 9:00 p.m. de España.

CUARTOS DE FINAL

Miércoles 12 de agosto

Atalanta (ITA) vs PSG (FRA), Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Jueves 13 de agosto

RB Leipzig (GER) vs Atlético de Madrid (ESP), Estádio José Alvalade.

Viernes 14 de agosto

Napoli (ITA) / Barcelona (ESP) vs Chelsea (ENG) / Bayern (GER), Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Sábado 15 de agosto

Real Madrid (ESP) / Manchester City (ENG) vs Olympique de Lyon (FRA) / Juventus (ITA), Estádio José Alvalade.

SEMIFINALES

Martes 18 de agosto

Leipzig (GER) / Atlético (ESP) vs Atalanta (ITA) / PSG (FRA), Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Miércoles 19 de agosto

Real Madrid (ESP) / Manchester City (ENG) / Lyon (FRA) / Juventus (ITA) vs Nápoles (ITA) / Barcelona (ESP) / Chelsea (ENG) / Bayern (GER), Estádio José Alvalade.

