Champions League: Cinco jugadores de Bayern acusados de traicionar a Carlo Ancelotti [VIDEO]

La salida de Carlo Ancelottidel Bayern Munich, trae una histioria de traición detrás y no fue otro que Uli Hoeness (presidente del club) quien confirmó que el entrenador tenía a cinco jugadores en su contra lo que le impidió manejar el vestuario del cuadro bávaro.



Diario Bild se encargó de revelar los nombres de las cinco grandes figuras del plantel que 'sembraron' la salida de Carlo Ancelotti de Bayern Munich después de la derrota ante el PSG por 3-0 en fase de grupos de Champions League.



Franck Ribéry, Thomas Müller, Arjen Robben, Mats Hummels y Jérôme Boateng, son los referentes del Bayern Munich que habrían celebrado la destitución de Carlo Ancelotti, luego de la goleada den Champions League.



El francés de Bayern Munich, Frank Rivery fue uno de los primeros en cruzarse con el italiano. "Cada vez que Ribéry tenía que irse en el minuto 70, me llamaba por la noche y decía:'¡Ya basta, me voy!'", contó el presidente del Bayern Munich.



Otro fue el Thomas Muller quien expresó públicamente en contra de Carlo Ancelotti: "No sé por qué cualidades apuesta el entrenador, pero parece que no son las mías", disparó tras ser suplente en la segunda jornada de la Bundesliga.