Champions League: Fixture, día, hora y canal TV de los partidos por cuartos de final

Champions League : Desde el próximo martes se disputarán los partidos de los cuartos de final del Torneo de la UEFA. Barcelona, Real Madrid, Juventus y Manchester City son los favoritos para acceder a las semifinales.



La Champions League cuenta con tres equipos españoles, dos ingleses, otros tantos italianos y un alemán, componen la relación de candidatos a la final del próximo 26 de mayo en Kiev. Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Manchester City, Liverpool, Juventus, Roma y Bayern Múnich sobreviven en el principal torneo continental y aspiran a la gloria que en los últimos años ha acaparado el equipo de Zinedine Zidane.



España, de nuevo, es el país dominador en el torneo. Por sexto año consecutivo, el fútbol español sitúa a un trío de representantes entre los ocho mejores.



Los cuartos de final entran en acción el martes con los partidos entre el Juventus y el Real Madrid en Turín y el Sevilla con el Bayern Múnich en el estadio Sánchez Pizjuán. El miércoles, el Barcelona recibirá al Roma y el Liverpool al Manchester City.



Diez meses después de la final de Cardiff, el Real Madrid y el Juventus se reencuentran. El choque entre ambos equipos es ya una de los clásicos de la competición. Dos aspirantes habituales.



Al mismo tiempo entrará en escena el choque entre el Sevilla y el Bayern Múnich. El conjunto español, que jugará unos cuartos de final de este torneo por primera vez en sesenta años, se aferra al impulso de su estadio. Tras eliminar al Manchester United afronta el desafío del Bayern, que jugará sus séptimos cuartos de final consecutivos.



El miércoles, el protagonismo será para los otros dos duelos de la eliminatoria. Barcelona jugará contra el Roma sus undécimos cuartos de final consecutivos. Para el representante italiano serán los primeros en la última década.



El choque entre el Liverpool y el Manchester City completará la ida de esta ronda. Un duelo inglés que ocurre por primera vez en Europa.

Programación de los cuartos de final de la Champions League:

Hora: 1:45 p.m. (Todos los partidos)



Partidos de ida



Martes 3 abril



Juventus vs Real Madrid (TV: ESPN 2)

Estadio Juventus Stadium

Sevilla vs Bayern Múnich (TV: Fox Sports)

Estadio Sánchez Pizjuán



Miércoles 4 abril



Liverpool vs Manchester City (TV: ESPN)

Estadio Anfield

Barcelona vs Roma (TV: Fox Sports)

Estadio Camp Nou

Partidos de vuelta:



Martes 10 abril



Roma vs Barcelona

Estadio Olímpico Roma

Manchester City vs Liverpool

Estadio Etihad Stadium



Miércoles 11 abril



Bayern Múnich vs Sevilla

Estadio Allianz Arena

Real Madrid vs Juventus

Estadio Santiago Bernabéu

