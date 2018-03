Champions League : Este martes se inician los partidos de vuelta de los octavos de final del torneo de la UEFA. Barcelona, Real Madrid y Manchester City son los favoritos para pasar a los cuartos.



En el Parque de los Príncipes de París y el estadio de Wembley de Londres resolverán los dos primeros enfrentamientos por definir de los octavos de final de la Champions League, con el PSG vs Real Madrid y el Tottenham vs Juventus, como aspirantes a la supervivencia en el torneo.



Manchester City y el Liverpool, dejaron resuelta su situación de octavos al golear a domicilio al Basilea y el Oporto, respectivamente.



El partido más atractivo será el PSG vs Real Madrid, los españoles aferrados a la Champions League como tabla de salvación de la presente temporada, y la repercusión que genera el Neymar, gran ausencia en el duelo plagan de atractivos esta eliminatoria que esta 3-1 a favor de los merengues.



Liverpool goleó en Oporto en el primer partido (0-5). Tiene en la mano sus primeros cuartos de final desde el 2009. En una situación similar está el Manchester City, que ganó 0-4 en Suiza al Basilea.

Champions League: Día, hora y canal TV de los partidos de vuelta de los octavos de final

Programación de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League:

Todos los partidos se inicias a las 2:45 p.m. (hora peruana)



Martes 6 marzo



PSG vs Real Madrid (TV: ESPN 2)

(Ida: Real Madrid 3-1 PSG)

Liverpool vs Porto (Tv: Fox Sports)

(Ida: Porto 0-5 Liverpool)



Miércoles 7 marzo



Manchester City vs Basilea (TV: ESPN 2)

(Ida: Basilea 0-4 Manchester City)

Tottenham vs Juventus (Tv: Fox Sports)

(Ida: Juventus 2-2 Tottenham)



Martes 13 marzo



Manchester United vs Sevilla

(Ida: Sevilla 0-0 Mancheter United)

Roma vs Shakhtar Donetsk

(Ida: Shaktar 2-1 Roma)



Miércoles 14 marzo



Besiktas vs Bayern Múnich

(Ida: Bayern 5-0 Besiktas)

Barcelona vs Chelsea

(Ida: Chelsea 1-1 Barcelona)

