Champions League: Esposa de árbitro que cobró penal contra Juventus sería hincha de Real Madrid [VIDEO] 

El último escándalo de la Champions League tuvo como protagonista a Michael Oliver, árbitro que cobró un penal en el último minuto a Juventus y que le dio la clasificación a Real Madird a las semifinales. La prensa italiana no supera la bronca por esta decisión polémica y trata de explicar el penal indagando en la cuenta de twitter del hombre de negro.



Diarios como 'Tuttosport' o 'Il Corriere dello Sport' se sumergieron en las redes sociales del árbitro británico, pues aún no superan el resultado 3-1 de Juventus sobre Real Madrid, y descubrieron que el colegiado está casado con Lucy Oliver, también réferi profesional y que además es una enamorada de la capital española.



Los Tifosi quienes aún no se resignan a ver fuera de la Champions League a la Juventus aseguran que Lucy Oliver sería simpatizante de Real Madrid debido a que la árbitro se tomó una foto en su última visita dentro del estadio Santiago Bernabeu



En los tweets de Lucy Oliver se pueden leer unos comentario como "No es un mal estadio" y "Enamorada de Madrid" que han levantado las sospechas de los aficionados de la Juventus quienes de este modo expresan su frustración por verse fueras de las semifinales de la Champions League.