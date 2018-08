Champions League: Estos fueron los ganadores a los premios como mejor jugador [VIDEO y FOTOS]

El sorteo de la Champiosn League 2018/2019 fue la gran oportunidad para reconocer el trabajo de los mejores jugadores de la edición pasada del torneo más importante de Europa. Real Madrid se llevó por tercera vez consecutiva la popular 'Orejona' y tres jugadores de la casa blanca se llevaron los premios como mejores jugadores Keylor Navas , Sergio Ramos y Luka Modric. A ellos se sumó Cristiano Ronaldo, hoy en la Juventus de Italia



El primer trofeo fue al mejor arquero de la Champions League y lo ganó el costarricense Keylor Navas. "Siempre voy estar agradecido con todos mis compañeros porque ellos están conmigo viviendo la intensidad de este juego y me ayudan a que no me hagan goles", dijo el guardameta de Real Madrid



El segundo premio fue para Sergio Ramos premio a mejor defensor de la Champions League. "Ser capitán tantos años en el club es un privilegio muy grande, liderar un grupo como este es importante pues no solo somos un equipo, somos una familia", reconoció el zaguero de Real Madrid.



Información en proceso...

Keylor Navas elegido el mejor arquero de la Champions League

El tercer premio de la Champions League fue para el croata Luka Modric, conductor de real Madrid. "Real Madrid es un equipo de carácter, de la calidad. Nos huata jugar esta competencia y este año será el más difícil, pero lo vamos intentar", dijo el mediocampista.



SERGIO RAMOS: "LO IMPORTANTE ES SER UN EQUIPO, UNA FAMILIA"#ChampionsxFOX - El emblema del Madrid fue reconocido como mejor defensor. pic.twitter.com/oYrzqaW22c — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 30 de agosto de 2018

El cuarto premio al mejor delantero de la Champions League fue para Cristiano Ronaldo, quien ya no pertenece Real Madrid. El portugués no pudo recibir el premio pues no asistió a la gala