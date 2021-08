El peruano Gustavo Dulanto, ex Universitario de Deportes, tiene un pie y medio en la fase de grupos de la Champions League, luego que este martes el Sheriff Tiraspol de Moldavia goleara 3-0 al Dinamo Zagreb. El peruano es el líder del equipo que causa sensación en toda Europa.

Gustavo Dulanto no solo fue titular, además fue el capitán del equipo que dirige el ucraniano Yuriy Vernydub. El zaguero de 25 ha sabido superar las dificultades que le propuso el idioma y con personalidad ha conseguido ser un referente para las ‘avispas’ que lograron entusiasmar a todos sus seguidores.

Uno de los mejores amigos del peruano, Adama Traoré, anotó un doblete (45′ y 80′), mientras que el griego Dimitri Kolovos también colaboró con el marcador (54), un marcador inesperado y con esto los hinchas aguardan con ansiedad el duelo de vuelta próxima semana en Zagreb y hacer historia con su primera participación en la Champions League 2021-22.

Peruano es capitán del equipo sensación en Europa del este (Foto: Getty Images)

Hasta el estadístico español @MisterChip se ocupó de este fenómeno europeo. “Me descuido un par de días y me encuentro a un equipo de Transnitria con pie y medio en la Champions League. A quien quiera cambiar el formato de la Copa de Europa solo le pido que no arruine historias maravillosas como esta”, compartió el influencer.

Adama Traore anotó doblete