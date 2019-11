Jugadores de Napoli se rebelaron y se fueron a sus casas, pese a orden del presidente de seguir concentrados

El Napoli vive sus días más difíciles cuando ni se ha llegado a mitad de temporada. Tras el empate a uno ante el austriaco Salzburgo en la Champions League , los jugadores del equipo italiano rompieron la concentración de una semana que había ordenado su presidente Antonio De Laurentiis y se fueron a sus casas.



El dirigente del Napoli pidió al técnico Carlo Ancelotti concentrar al equipo hasta el domingo 10 de noviembre, para aumentar el rendimiento después de tres partidos sin victorias en la Serie A italiana. Sin embargo, los jugadores desobedecieron y se fueron a casa al final del partido en San Paolo.

Según la prensa italiana, al hacer caso omiso a la orden del presidente del Napoli, los jugadores, entre ellos el mexicano ‘Chucky’ Lozano, se exponen a una seria sanción, que va desde una multa, a quedarse sin jugar en el algunos partidos.

Duras medidas por malos resultados

“El equipo estará concentrado hasta el domingo antes del parón de selecciones. Ancelotti es un gran técnico y un gran caballero y no tengo razones para pedirle que lo haga mejor con respecto a lo ya ha hecho. El problema es el trabajo en equipo, la armonía. Y eso depende de los jugadores, que deben encontrar motivaciones”, dijo De Laurentiis en una entrevista a la emisora napolitana “Radio Kiss Kiss”.

En esta campaña, el Napoli disputó los mejores partidos cuando se enfrentó a los “grandes”, como cuando ganó 2-0 al Liverpool campeón de Europa en la Liga de Campeones, pero De Laurentiis reprochó a sus jugadores competir con pocas ganas ante clubes más humildes.

La decisión del presidente fue aceptada por Ancelotti, quien sin embargo reconoció que no comparte estas medidas."El club tomó esta decisión y la aceptamos. Pero si me preguntáis si estoy de acuerdo, digo que no", afirmó el ex DT del Madrid.