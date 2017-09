No solo pasa en el fútbol peruano. En pleno partido Besiktas vs Leipzig de la Champions League se cortó el fluido eléctrico y el estadio quedó a media penumbra. Esto fue aprovechado por lo hinchas para sacar su celulares y dejar un mosaico impresionante.



A los 59 minutos del partido, que ya ganaba el Besiktas, se apagaron las luces del estadio turco Vodafone Stadyumu de Estambul. El árbitro decidió paralizar las acciones y los jugadores esperaron su reposición en el túnel de los vestuarios.



El incidente fue tomado con buen humor por los hinchas que no dudaron en iluminar las instalaciones del escenario deportivo. El choque se reanudó 10 minutos después de la suspensión.

Así lució el estadio con la iluminación de los teléfonos móviles:

Champions League: Se fue la luz en pleno partido Besiktas vs Leipzig

Besiktas derrotó Leipzig gracias a un buen primer tiempo y, sobre todo, gracias a los primeros quince minutos en los que el equipo local fue claro dominador.



La presión turca se vio premiada pronto, en el minuto 11, cuando, Tosun ganó la raya de fondo por la banda izquierda y sirvió un pase al frente para que Babel definiera con un disparo dentro del área de pierna zurda.



El segundo gol del Besiktas llegó en el minuto 43, con un cabezazo de Talisca a centro desde la derecha de Queresma.



Con el segundo gol, el Besiktas se fue al vestuario con el partido encarrilado. Sin embargo, las ventajas que dio en la parte final le hubieran podido pasar factura.

