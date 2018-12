Champions League: Memes de Facebook y Twitter del sorteo de octavos de final del torneo | FOTOS

El sorteo de octavos de final de la Champions League provocó toda una ola de reacciones, pero sobre todo de memes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, sobre todo en Facebook y Twitter, donde ya es costumbre que los usuarios comparten y viralizan sobre las interesantes llaves que se formaron.

Por ejemplo, el vigente campeón de la Champions League, Real Madrid, se enfrentará al Ajax. Los merengues, que parten como favoritos para avanzar a cuartos de final, buscarán su cuarto título consecutivo en esta competencia.

Barcelona, liderado por Lionel Messi, chocará con Olympique Lyon. Y en otro emparejamiento, Atlético de Madrid se medirá con Juventus, de Cristiano Ronaldo. Al elenco 'Colchonero', el portugués le ha anotado cuatro goles en Champions League, con camiseta de Real Madrid.

Así quedaron las llaves de octavos de final de Champions League

Schalke 04 vs. Manchester City

Atlético de Madrid vs. Juventus

Manchester United vs. PSG

Tottenham vs. Borussia Dortmund

Olympique Lyon vs. Barcelona

AS Roma vs. Porto

Ajax vs. Real Madrid

Bayern Munich vs. Liverpool