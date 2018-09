¡La Chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaampioooooooooons! La Champions League inicia este martes 18 de septiembre la temporada 2018-2019 y desde el arranque trae duelos de infarto en el que los equipos favoritos deberán demostrar que están a la altura de la competencia. Real Madrid , Barcelona , Liverpool , PSG , Juventus y Manchester United son los equipos con los partidos más atractivos de esta primera fecha de fase de grupos de la Liga de Campeones. Por ser una competencia mundial, los principales canales Fox Sports , ESPN , DirecTv , beIN Sports y ahora Facebook , serán los encargados de transmitir cada uno de los duelos que se iniciarán desde las 11:00am del martes 18 y miércoles 19 de septiembre.



Si no tienes acceso a ninguno de los partidos en TV por ser día de trabajo, no te preocupes, en Trome.pe te traeremos todos los duelos de Champions League, goles, jugadas, polémicas, memes y toda la previa que cada uno de los encuentros que estamos seguros te va a interesar.

FIXTURE Y GUÍA DE TV



Martes 18 de septiembre



Barcelona vs. PSV

Hora: 11:55am

Lugar: Estadio Camp Nou

Canales: ESPN (Perú y Latinoamérica), beIN Sports (Europa y Asia), Facebook Live, Verónica Tv (Holanda), Movistar+ (España), Univisión (Estados Unidos)



Inter de Milan vs. Tottenham Hotspur

Hora: 11:55am

Lugar: Estadio San Ciro

Canales: Fox Sports (Perú y Latinoamérica), beIN Sports (Europa y Asia), Facebook Live, Sport 24 Extra, Movistar+ (España), BT Sport y BBC Radio (Reino Unido), Univisión y Galavisión (Estados Unidos)

Liverpool vs PSG

Hora: 2:00pm

Lugar: Estadio Anfield

Canales: Fox Sports (Perú y Latinoamérica), beIN Sports (Europa y Asia), Movistar+ (España), BT Sport y BBC Radio (Reino Unido), Univisión y Galavisión (Estados Unidos)

Galatasaray vs Lokomotiv Moscú

Hora: 2:00pm

Lugar: Estadio Türk Telekom

Canales: ESPN (Perú y Latinoamérica), beIN Sports (Europa y Asia), НТВ+ (Rusia), Movistar+ (España), Univisión Deportes (Estados Unidos)

Mónaco vs Atlético Madrid

Hora: 2:00pm

Lugar: Estadio Luis II

Canales: ESPN (Perú y Latinoamérica), beIN Sports (Europa y Asia), Movistar+ (España), Univisión Deportes (Estados Unidos), Esporte Interativo Plus (Brasil), Facebook Live, BT Sport Live.

Borussia Dortmund vs. Club Brujas

Hora: 2:00pm

Lugar: Estadio Jan Breydel

Canales: Fox Sports 3, Esporte Interativo Plus (Brasil), Sky Sports (Alemania), Movistar+ (España), beIN Sports (Europa y Asia), Univision Deportes (Estados Unidos)

Napoli vs. Crvena Zvezda (Estrella Roja)

Hora: 2:00pm

Lugar: Estadio Estrella Roja

Canales: Fox Sports 2, Movistar+ (España), beIN Sports (Europa y Asia), Univision Deportes (Estados Unidos), BT Sport Live (Reino Unido)

Schalke vs. Porto

Hora: 2:00pm

Lugar: Estadio Veltins Arena

Canales: ESPN2, Movistar+ (España), beIN Sports (Europa y Asia), Univision Deportes (Estados Unidos), BT Sport Live (Reino Unido)

Miércoles 19 de septiembre



Benfica vs Bayern Munich

Hora: 2:00pm

Lugar: Estadio Da Luz

Canales: ESPN (Perú y Latinoamérica), beIN Sports (Europa y Asia), Movistar+ (España), Univisión Deportes (Estados Unidos), Esporte Interativo Plus (Brasil), Facebook Live, BT Sport Live,



Manchester City vs Olympique Lyon

Hora: 2:00pm

Lugar: Etihad Stadium

Canales: Fox Sports 2, Movistar+ (España), beIN Sports (Europa y Asia), Univision Deportes (Estados Unidos), BT Sport Live (Reino Unido)



Real Madrid vs Roma

Hora: 2:00pm

Lugar: Santiago Bernabéu

Canales: Fox Sports (Perú y Latinoamérica), beIN Sports (Europa y Asia), Movistar+ (España), BT Sport y BBC Radio (Reino Unido), Univisión y Galavisión (Estados Unidos)



Valencia vs Juventus

Hora: 2:00pm

Lugar: Mestalla

Canales: ESPN2, Movistar+ (España), beIN Sports (Europa y Asia), Univision Deportes (Estados Unidos), BT Sport Live (Reino Unido), Facebook Live, SKY Go (Italia),



Young Boys vs Manchester United

Hora: 2:00pm

Lugar: STADE DE SUISSE Wankdorf Bern

Canales: Fox Sports 3, Esporte Interativo Plus (Brasil), Sky Sports (Alemania), Movistar+ (España), beIN Sports (Europa y Asia), Univision Deportes (Estados Unidos)