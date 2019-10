Champions League: Resultados EN VIVO de los partidos de la jornada de hoy

Champions League 2019-20: La tercera jornada de la fase de grupos se completará hoy miércoles 23 de octubre con ocho vibrantes partidos. El vigente campeón, Liverpool, visitará a Genk, en busca de dar otro paso hacia la clasificación a octavos de final.

Tras un inicio irregular -con una derrota ante Napoli en su debut y una sufrida victoria frente a Salzburgo- Liverpool intentará mostrar su mejor juego para acomodarse en la tabla, que hoy es liderada por los napolitanos. Para ese objetivo, los 'Reds' recuperan a Mohamed Salah.

En República Checa, Barcelona -otro de los candidatos al título- se enfrentará a Slavia Praga, El conjunto azulgrana registra cuatro puntos y está obligado a ganar para acercarse a la siguiente ronda de la Champions League, en la que busca su sexto título de la historia

Ajax, semifinalista en la pasada edición de la Champions League, tiene puntaje perfecto e intentará continuar con su exitosa campaña cuando reciba al siempre complicado Chelsea, dirigido por Frank Lampard.

Los otros partidos de la carta de hoy de la Champions League son el Inter de Milán-Borussia Dortmund, Leipzig-Zenit, Salzburgo-Napoli, Benfica-Lyon y Lille Valencia.

Grupo E



Genk (BEL) vs. Liverpool (ENG)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: KRC Genk Arena

Canal: Fox Sports 3



Salzburgo (AUT) vs. Napoli (ITA)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Stadion Salzburg

Canal: Fox Sports 2

Grupo F



Inter de Milán (ITA) vs. Borussia Dortmund (GER)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: San Siro

Canal: ESPN 2



Slavia Praga (CZE) vs. París SG (FRA)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Eden Arena

Canal: Fox Sports

Grupo G



Leipzig (GER) vs. Zenit (RUS)

Hora: 11:55 a.m.

Estadio: RB Arena

Canal: Fox Sports 2



Benfica (POR) vs. Lyon (FRA)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Estádio Sport Lisboa e Benfica

Canal: ESPN 3

Grupo H



Ajax (NED) vs. Chelsea (ENG)

Hora: 11:55 a.m.

Estadio: Johan Cruijff Arena

Canal: ESPN



Lille (FRA) vs. Valencia (ESP)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Stade Pierre Mauroy

Canal: ESPN

Champions League | EN VIVO | Tabla de posiciones de la tercera fecha