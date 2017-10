La Champions League continúa este martes y miércoles con los duelos de revancha de la fase de grupos. Barcelona se medirá ante Olympiacos en Grecia, mientras que Real Madrid chocará con Tottenham en Londres.



PSG de Neymar, Cavani y Mbappé, recibirá en el Estadio Parque de los Príncipes a Anderlecht de Bélgica. Otro de los partidazos lo protagonizarán Roma y Chelsea.



Partido del martes 31 de octubre



- Basilea vs CSKA Moscú (2:45 p.m.)

- Manchester United vs Benfica (2:45 p.m.) / FOX SPORTS 3

- PSG vs Anderlecht (2:45 p.m.) / FOX SPORTS 2

- Celtix vs Bayern Munich (2:45 p.m.) / ESPN

- Atlético Madrid vs Qarabag (2:45 p.m.)

- Roma vs Chelsea: 2:45 p.m. / FOX SPORTS

- Sporting Lisboa vs Juventus (2:45 p.m.)

- Olympiacos vs Barcelona (2:45 p.m.) / ESPN 2



Partidos del miércoles 1 de noviembre



- Besiktas vs Mónaco (12:00 p.m.) / ESPN

- Sevilla vs Spartak Moscú (2:45 p.m.) / (2:45 p.m.)

- Liverpool vs Maribor (2:45 p.m.) / FOX SPORTS 3

- Napoli vs Manchester City (2:45 p.m.) / ESPN 2

- Shakhtar Donetsk vs Feyenoord (2:45 p.m.)

- Porto vs Leipzig (2:45 p.m.) ESPN

- Borussia Dortmund vs APOEL (2:45 p.m.)

- Tottenham vs Real Madrid (2:45 p.m.) / FOX SPORTS