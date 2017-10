Este martes continúa la Champiosn League con la jornada 3. Son 8 los encuentros que no harán vibrar de principio a fin. Y para que no te pierdas ningún resultado, en esta nota podrás seguir todos los partido EN VIVO.



Real Madrid, vigente campeón de la Champions League, recibirá a Tottenham de Inglaterra en el partidazo de la jornada 3 de la Champions League.



Dicho cotejo tendrá un duelo aparte de goleadores. Cristiano Ronaldo vs Harry Kane. ¿Quién anotará en el Santiago Bernabéu? No te pierdas el minuto a minuto en Trompe.pe



En otros enfrentamientos, Manchester City recibirá a Napoli. Mientras que AS Móncao de Radamel Falcao hará lo mismo con Besiktas de Turquía.



PARTIDOS DEL MARTES 17 DE OCTUBRE (1:45 p.m.)



Spartak Moscú vs Sevilla

Maribor vs Liverpool

Manchester City vs Napoli

Feyenoord vs Shakhtar Donetsk

AS Mónaco vs Besiktas

Leipzig vs Porto

APOEL vs Borussia Dortmund

Real Madrid vs Tottenham