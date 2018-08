Champions League EN VIVO Fecha, hora y canal TV ONLINE del sorteo de la fase de grupos

La Champions League , el torneo de clubes más importante del mundo, está próximo a iniciar en su edición 2018-19. Por ello, este jueves 30 de agosto se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos. Conoce todos los detalles del evento.



Real Madrid, campeón de las 3 últimas Champions League, volverá a defender su título, ahora sin Cristiano Ronaldo ni Zinedine Zidane.



El sorteo de la Champions League se realizará en el Forum Grimaldi en Mónaco desde las 11:00 a.m. (hora de Perú) por la señal de Fox Sports 2 para Latinoamérica.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 6:00 p.m.

Argentina / 1:00 p.m.

Chile / 1:00 p.m.

Uruguay / 1:00 p.m.

Paraguay / 12:00 m.

Bolivia / 12:00 .m.

Colombia / 11:00 a.m.

Ecuador / 11:00 a.m.

Perú / 11:00 a.m.

México / 11:00 a.m.

Estados Unidos / 12:00 m.



¿Cómo se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Champions League? Los clubes (32) estarán divididos en 4 bombos. En el primero irán los vigentes campeones de la Champions League y la Europa League, además de los que ganaron las ligas de los países de mejor coeficiente UEFA (España, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y Rusia). El resto de equipos estarán repartidos según su coeficiente UEFA.

DATOS



- Los del primer bombo: Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, PSG, Manchester City y Lokomotiv Moscú, no pueden chocar entre sí, ya que serán cabezas de grupo.



- No podrán enfrentarse en fase de grupos equipos que pertenezcan al mismo país. Es decir no podremos ver un Real Madrid vs Valencia, por ejemplo.