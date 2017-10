Hoy continúa la tercera jornada de la Champions League. Las distintas ciudades del mundo se paralizarán para recibir vibrantes cotejos por el seuño de la 'Orejona'. En esta nota podrás seguir los resultados EN VIVO.



En el Cam Nou, Barcelona chocará con Olympiacos en busca de alargar su buen momento en el Grupo D de la Champions League. Lo culés son punteros con 6 puntos.



Otros partidazos de la fecha 3 los protagonizarán Chelsea vs Roma, PSG vs Anderlecht y Bayern Munich vs Celtic.



PARTIDOS DE HOY (1:45 P.M.)



Qarabag 0-0 Atlético Madrid [EN VIVO] *Arrancó a las 11 a.m.

CSKA Moscú vs Basilea

Benfica vs Manchester United

Anderlecht vs PSG

Bayern Munich vs Celtic

Chelsea vs Roma

Juventus vs Sporting Lisboa

Barcelona vs Olympiacos

RESULTADOS DE AYER



Spartak Moscú 5-1 Sevilla

Maribor 0-7 Liverpool

Manchester City 2-1 Napoli

Feyenoord 1-2 Shakhtar Donetsk

AS Mónaco 1-2 Besiktas

Leipzig 3-2 Porto

APOEL 1-1 Borussia Dortmund

Real Madrid 1-1 Tottenham