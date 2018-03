Champions League: EN VIVO Sorteo de los cuartos de final del torneo de la UEFA

Champions League : El menú de los cuartos de final se conocerá hoy en Nyon y será rico en platos fuertes, debido a la entidad de los ocho supervivientes; Real Madrid, Juventus, Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester City, Sevilla y Roma.



En esta ocasión el sorteo será integral, lo que quiere decir que no habrá cabezas de serie ni protección contra los duelos nacionales. Los partidos de ida se disputarán el 3 y el 4 de abril y los de vuelta el 10 y el 11 del mismo mes.



A continuación el sorteo de semifinales (13 de abril), los partidos de la penúltima ronda (24-25 abril/1-2 mayo) y la gran final en Kiev el 26 de mayo.



Los octavos de final se cobraron dos víctimas de altura, el Mánchester United de Jose Mourinho y Paul Pogba, y el PSG de Neymar.



Por historial y méritos propios debe figurar como primer favorito al título el Real Madrid de Zinedine Zidane, vigente doble campeón y ganador de tres de las últimas cuatro ediciones. Sobre todo tras el golpe sobre la mesa ante el poderoso París SG.



En esta eliminatoria Cristiano Ronaldo marcó tres goles, evidenciando que llega a punto a la parte decisiva de la temporada, como ya hizo el año pasado.

Aquí los equipos para el sorteo de los cuartos de final de la Champions League:

Real Madrid

Juventus

Barcelona

Bayern Múnich

Liverpool

Mánchester City

Sevilla

Roma

Su histórico rival Lionel Messi no es menos y despachó un doblete ante el Chelsea (3-0) para superar los 100 goles en la Liga de Campeones. La mala noticia para el Barcelona fue la lesión de su timonel Sergio Busquets, que estará tres semanas de baja por una fractura en el pie, por lo que es duda para cuartos.



Por detrás de los dos gigantes españoles, un serio candidato es la Juventus, finalista en 2015 y 2017, dispuesta a dar el salto que le falta para que su leyenda Gigi Buffon se retire con uno de los pocos trofeos que no ha ganado. Su dupla argentina, Gonzalo Higuaín-Paulo Dybala, llega también en forma a la parte final.



Dirigido por Jupp Heynckes de nuevo, como en 2013, año de su último título europeo, el Bayern Múnich tiene resuelta la Bundesliga y también aparece en todas las quinielas.



Más allá de este cuarteto tradicional, el Manchester City de Pep Guardiola impresiona por su juego y estadísticas, que le han permitido volar en la Premier League y soñar con la Champions, en la que están en cuartos de final por segunda vez en su historia (semifinales 2016).



Liverpool, con el espectacular trío Firmino-Salah-Mané, el Sevilla, que viene de conquistar Old Trafford, y la Roma, que sobrevivió al siempre duro Shakthar Donetsk, llegan a octavos dispuestos a seguir sorprendiendo.

