Ángel Di María gritó, insultó y se burló de la hinchada del Manchester United tras gol de Kimpembe

En el Manchester United vs PSG por el partido de los octavos de final de la Champions League, Ángel Di María gritó el gol de Kimpembe, además de insultar a la hinchada de los 'Diablos Rojos' que no tomaron a bien lo que hizo el argentino.



En el minuto 53, Kimpembe anotó el primero para los parisinos en el PSG vs Manchester United por la Champions League, sin embargo, lo que más llamó la atención fue la actitud de Ángel Di María, un viejo conocido del equipo inglés, que gritó, insultó y se burló de los seguidores de los 'Red Devils'.



Ángel Di María tiene malos recuerdos en el Manchester United, pues tuvo un año desastroso cuando lo contrataron en los 'Diablos Rojos' y siempre se llevó mal con la hinchada, lo cual se notó en este encuentro por la Champions League, aunque ahora jugando por el PSG.



Ángel Di María insultó a la hinchada del Manchester United tras el primer gol del PSG. (Video: ESPN)