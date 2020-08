La histórica victoria de Bayern Múnich contra Barcelona (8-2) ha dejado diversas repercusiones tras el pitazo final. En la zona mixta, Manuel Neuer destacó el triunfo de su equipo, pero también se dirigió a Marc-André ter Stegen, el arquero de los azulgranas que recibió todos los tantos en el juego de Champions League.

El ‘1′ de los ‘Bávaros’ lamentó que su compañero en la selección alemana y competidor por el puesto de guardameta haya tenido una jornada para el olvido en el compromiso desarrollado en el estadio Da Luz de Lisboa.

“Lo siento un poco por Marc. Sé que no es fácil algo así para un portero. Pero estábamos jugando la Liga de Campeones y esto no tiene nada que ver con la selección”, declaró Neuer en el contacto con los medios de comunicación.

En la antesala, el choque había sido visto por algunos en Alemania como un duelo entre los dos porteros considerados los mejores del país. Sin embargo, la goleada por 2-8 encajada por el Barcelona le restó importancia a esa comparación directa.

Barcelona-Bayern, más reacciones

Los jugadores muniqueses disfrutaron el partido, sin importante el rival que tuvieron que batir sin piedad. Ese es el caso de Leon Goretzka, quien aseguró no sentir remordimiento por derrotar a Lionel Messi.

“Por edad, Messi podría ser un ídolo para ti ¿te ha dolido verle así?”, le preguntaron, a lo que el propio jugador contestó sin pelos en la lengua: “No, no me ha dolido verlo así, me he divertido”.

Otro de los jugadores del Bayern Múnich que se refirió a las sensaciones de la estrella de Barcelona fue Joshua Kimmich. “No”, fue la respuesta que dio el alemán cuando le preguntaron si se sentía mal por el jugador argentino.