Partidazo desde el Allianz Arena. Bayern Múnich recibe al Barcelona en la Jornada 2 de la fase de grupos de la UEFA Champions League, un duelo de pronóstico reservado entre dos clubes que siempre son candidatos al título. Esta temporada el Barcelona buscará revancha de lo ocurrido el año pasado, donde ambos partidos de fase de grupos los perdió por goleada ante los bávaros (3-0 en Alemania y mismo resultado en España).

Este partido tiene un condimento especial: Robert Lewandowski ante su exclub. “No sé si es el jugador más peligroso del Barça, pero lo que es seguro es que es el más peligroso ante la portería”, dijo Nagelsmann, DT del Bayern Múnich, en la rueda de prensa previa al encuentro en el Allianz Arena, sobre su antiguo delantero. “Tienen algunos nuevos jugadores que ya están en el once de salida y que en el caso de algunos tienen un rol capital como ‘Lewy’”, añadió el DT sobre el Barcelona.

Desde el lado del Barcelona, Xavi Hernández habló en conferencia de prensa y lanzó una advertencia al Bayern: “A Robert lo he visto muy bien, está tranquilo, calmado, transmite confianza, es un líder natural”, afirmó Xavi. “Imagino que va ser un partido muy especial para él, pero está motivado”, añadió el técnico azulgrana, que volvió a considerarlo “muy importante”.

¿A QUÉ HORA JUEGAN BARCELONA VS. BAYERN?

El partido entre Barcelona y Bayern Múnich está programado para que se dispute desde las 21:00 horas de España y Alemania. Eso sí, el club blaugrana y los bávaros tienen una gran cantidad de aficionados en Latinoamérica y aquí te dejamos los horarios en otras partes del mundo.

Perú, Colombia, México y Ecuador: 14:00 horas.

Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00 horas.

Paraguay, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas.

Centroamérica: 13:00 horas.

¿QUÉ CANALES TRANSMITEN EL PARTIDO DEL BARCELONA VS. BAYERN?

Para ver la transmisión del Barcelona vs. Bayern Múnich hay 3 canales de TV en habla hispana: ESPN, Movistar Plus en España y TNT Sports México.

¿DÓNDE VER ONLINE BARCELONA VS. BAYERN MÚNICH?

Si quieres ver online el partido Barcelona vs. Bayern puedes seguirlo vía Movistar Plus, Star Plus que es la plataforma de ESPN y TNT Sports Go en México.

BARCELONA VS. BAYERN: HISTORIAL DE ENFRENTAMIENTOS

En la Champions League se han enfrentado en un total de 11 partidos y el historial le favorece ampliamente a los alemanes. Los de Bavaria se han llevado 8 triunfos, mientras que apenas han perdido en dos ocasiones y empataron en una oportunidad. Además, la diferencia de gol es amplísima, con 28 para Bayern contra apenas 13 para el Barcelona. Los enfrentamientos más recientes de dieron en la temporada 2021-22, cuando compartieron fase de grupos y ambos encuentros finalizaron 3-0 a favor del Bayern.

POSIBLES ALINEACIONES DEL BARCELONA-BAYERN

Bayern de Múnich: Neuer; Pavard, De Light, Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer; Sané, Musiala (o Gnabry); Müller, Mané.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Sergio Busquets, Gavi, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Raphinha.