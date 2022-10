El FC Barcelona recibe al Bayern Múnich este miércoles 26 de octubre en el Spotify Camp Nou con una sola consigna: ganar y esperar un milagro en Italia, donde el Viktoria Plzen debe vencer al Inter de Milán. Aquellos resultados son necesarios para que el equipo de Xavi Hernández pueda soñar con estar presente en la fase de octavos de la Champions o de lo contrario ir a la Europa League. Entérate de los detalles previos de lo que será la jornada 5 del Grupo C.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Barcelona vs. Bayern Múnich en vivo?

FC Barcelona vs. Bayern Múnich en vivo Champions League 2022-23 1. ¿Cuándo juegan? Miércoles 26 de octubre de 2022 2. ¿Dónde es el partido? Spotify Camp Nou de Barcelona, España 3. ¿A qué hora empieza? 21:00 horas de Madrid, España; 14:00 horas de Perú 4. ¿En qué canal transmiten? Movistar LC, ESPN, FOX Sports, Star+, HBO+ y TUDN 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO por diario Trome

Luego del empate 3-1 ante el Inter en casa y la derrota en el clásico ante el Real Madrid por 3-1, los blaugranas han logrado ponerse de pie de esas duras caídas con dos triunfos en LaLiga: 3-0 ante Villarreal y 4-0 sobre el Athletic Bilbao. Pero, ¿será suficiente para llegar al 100% en la Champions? En el fútbol nada esta dicho y pueden ocurrir noches mágicas si hablamos de la competencia más importante, la Orejona. Lo cierto es que el Barcelona buscará por todos los medios vencer al Bayern Múnich, quien ha sido su peor antagonista en los últimos 10 años del torneo.

El desempeño de Robert Lewandowski, 12 tantos y actual Pichichi en España, hace soñar a la afición azulgrana. Pero existe la contraparte del buen momento del polaco y esa está en la zona defensiva donde Gerard Piqué, Sergi Roberto y Sergio Busquets son el talón que el Bayern Múnich buscará aprovechar. Cabe recordar que los bávaros enviaron a la Europa League en la temporada anterior con Xavi en el banquillo.

El Bayern Múnich, por su parte, aseguró su clasificación tras su triunfo (4-2) en República Checa frente al Viktoria Plzen. De momento y pese a las críticas, Julian Nagelsmann ha complicado con la tarea de dejar al equipo muniqués en esa fase de la Champions y con puntaje perfecto. Sin embargo, las sensibles bajas de Manuel Neuer, Leroy Sané y Lucas Hernández, podrían hacerse sentir antes los culés.

La buena noticia es el regreso de Thomas Müller, quien estuvo de baja por dar positivo a Covid-19, y también cabe destacar el presente del camerunés Eric Maxim Choupo-Moting, quien ha logrado marcar 5 goles y 2 asistencias en los últimos 5 partidos. Además, el efecto Sadio Mané ya se está sintiendo luego de haber alineado en las posición de extremo.

Los bávaros vienen de dos resultados importantes en la Bundesliga: triunfo por 5-0 sobre el Friburgo y 5-2 frente al Augsburgo.

Bayern Múnich es líder del Grupo C de la Champions League con 12 puntos, mientras que el FC Barcelona es tercero con 4.

Alineaciones probables del FC Barcelona vs. Bayern Múnich

FC Barcelona : Ter Stegen; Bellerín, Jules Koundé, Eric García, Balde; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong; Dembélé, Ansu Fati y Robert Lewandowski.

: Ter Stegen; Bellerín, Jules Koundé, Eric García, Balde; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong; Dembélé, Ansu Fati y Robert Lewandowski. Bayern Múnich: Ulreich; Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, De Ligt, Alphonse Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Serge Gnabry, Jamal Musiala, Sadio Mané (Kingsley Coman); y Thomas Müller (Choupo-Moting).

¿En qué canal transmite y dónde ver Barcelona vs. Bayern Múnich?

La transmisión del partido Barcelona vs. Bayern Múnich estará a cargo de la señal de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones en territorio español, mientras que en los Estados Unidos deberás sintoniza la señal de Paramount+, Vix, TUDN, TUDN App, TUDN USA y Univisión Now. Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de ESPN, FOX Sports y Star+. En México y Centroamérica se verá por HBO Max, Canal 4 (El Salvador), TCS Go, Telecadena 7 y 4, Star+ e ESPN Norte.

España : Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones México : HBO Max

: HBO Max Argentina : FOX Sports y Star+

: FOX Sports y Star+ Chile : FOX Sports 1 y Star+

: FOX Sports 1 y Star+ Centroamérica : Star+ y ESPN Norte

: Star+ y ESPN Norte El Salvador : Canal 4 y TCS Go

: Canal 4 y TCS Go Honduras : Telecadena 4 y 7

: Telecadena 4 y 7 Sudamérica : Star+ y ESPN Sur

: Star+ y ESPN Sur Brasil : Star+

: Star+ Estados Unidos: Paramount+, ViX, TUDN, TUDN USA, Univisión Now y TUDN App

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Bayern Múnich?

El partido entre FC Barcelona y Bayern Múnich está pactado a iniciar a las 21:00 horas de la tarde en Madrid, España. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el clásico.

13:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala

14:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU), México y Panamá

15:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Chile, Canadá y Bolivia

16:00 horas de Argentina, Uruguay y Chile

21:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde ver Movistar Liga de Campeones EN VIVO y ONLINE desde España?

Si te encuentras en España, puedes seguir la transmisión oficial del Barcelona-Bayern a través de M+ Liga de Campeones (M56 O114), M+ Liga de Campeones BAR (M307), M+ Liga de Campeones 3 (M58 O129) y M+ Liga de Campeones BAR (M309). Los canales se encuentran disponibles en los servicios de Movistar+ y Orange TV.

Canales de TV Movistar+ Orange TV Movistar Liga de Campeones Dial 56 Dial 114 Movistar Liga de Campeones BAR Dial 307 N/A Movistar Liga de Campeones 3 Dial 58 Dial 129 Movistar Liga de Campeones BAR 2 Dial 309 N/A

¿En qué lugar y dónde se juega el Barcelona vs. Bayern Múnich?

El duelo entre Barcelona y Bayern Múnich por la quinta jornada del grupo C de la UEFA Champions League se disputa en el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona.

