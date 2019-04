Barcelona vs Manchester United EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por cuartos de final de la Champions 

Barcelona vs. Manchester United EN VIVO | Champions League | Cuartos de final | Los azulgranas quieren romper la maldición que los ha acompañado en las últimas ediciones de la Champions League y buscar el primer triunfo en su historia en el Old Trafford de Londres donde este miércoles disputará el partido de ida de cuartos de final del torneo europeo. Los de Ernesto Valverde llegaron a esta etapa del campeonato tras eliminar al Olympique de Lyon en octavos por 5-1 , mientras que el Manchester United llega seguro tras eliminar al favorito PSG en el mismo Parque de los Príncipes por 3-1.



El Barcelona, que podría declararse campeón de LaLiga de España en las próximas fechas, espera sellar esta temporada con los tres campeonatos más ansiados por el club: Champions League, Copa del Rey y el campeonato español. "Esa copa tan linda y deseada que los jugadores del Barza quieren que vuelva al Camp Nou", dijo Lionel Messi en conferencia de prensa.

Para el partido de mañana Barcelona vs. Manchester United , Valverde podría darle músculo a su equipo y alinear a cuatro medios; o igual se decanta por un esquema clásico, una tripleta de medios y un tridente arriba.

Resumen Barcelona vs. Lyon por la Champions League

Barcelona vs. Manchester United en Latinoamérica a través de la señal de Fox Sports, Sky Sports y beIN Sports en diferentes horarios: Perú (2:00 p.m.) | Argentina (4:00 p.m) | Colombia (2:00 p.m.) | México (1:00 p.m.) | Brasil (5:00 p.m.) | Bolivia (3:00 p.m.) | Canadá (2:00 p.m.) | Ecuador (2:00 p.m.) | Estados Unidos (2:00 p.m.) | Venezuela (2:00 p.m.)



En España, el Barcelona vs. Manchester United será televisado a las 21:00 horas por los canales Movistar Liga de Campeones (canal 50 de Movistar+ | Canal 50 de Movistar+ | canal 114 de Orange TV Fútbol ), M. Liga de Campeones UHD (canal 442 de Movistar+) y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos), a través de los operadores Movistar+ y Orange TV



En Estados Unidos, Barcelona vs. Manchester United puede verse en vivo a partir de las 15:00 (3:00 PM, Washington) y las 12:00 (12:00 PM, Los Ángeles), a través de los siguientes canales: UniMás y Univision Deportes

CANALES Y HORARIOS: Barcelona vs. Manchester United





Argentina 16:00 FOX Sports

Bolivia 15:00 FOX Sports

Brasil 16:00 EI Plus

Canada 15:00 sin confirmar

Chile 15:00 FOX Sports

Colombia 14:00 FOX Sports

C.Rica 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Cuba 15:00 Tele Rebelde

Ecuador 14:00 FOX Sports

El.Salvador 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Estados.Unidos 15:00 - 12:00 UniMás, Univision Deportes

Guatemala 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Honduras 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

México 14:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Nicaragua 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Panamá 14:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Paraguay 15:00 FOX Sports

Perú 14:00 Fox Sports

Puerto.Rico 15:00 FOX Sports, FOX Sports 2

R.Dominicana 15:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Uruguay 16:00 FOX Sports

Venezuela 15:00 FOX Sports

MESSI Y SUÁREZ GOLEADORES



La pareja de atacantes acumulan 66 tantos esta temporada en partidos oficiales, más de la mitad de los 121 que ha marcado el equipo azulgrana y encabezan la tabla de goleadores ligueros con Messi (33 goles) seguido por Suárez (20).



Luis Suárez se presenta en Mánchester, además, con una nueva oportunidad para tratar de romper la maldición que parece perseguirle en 'Champions', donde esta temporada aún no ha visto puerta, y lleva tres años y medio sin marcar fuera del Camp Nou.

Alineaciones probables:



Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; Matic, Herrera, Pogba; Lingard, Rashford y Martial o Lukaku.



FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arthur, Vidal o Coutinho, Messi y Suárez.