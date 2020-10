La Champions League vuelve a ilusionar a millones de fanáticos y arranca desde hoy con la fase de grupos en donde los grandes favoritos, como el Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, PSG y la Juventus, buscarán llegar hasta la final del torneo de equipos más importante de toda Europa y el favorito del mundo. En esta nota conoce los horarios, canales y la programación de la fecha 1 de la competencia, que esta semana trae grandes duelos.

La Champions League arrancará con el partido Juventus vs. Dinamo Kiev a las 11:55 a.m. Este duelo no contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, quien se encuentra en proceso de recuperación tras contagiarse de Covid-19. A la misma hora también se enfrentan Zenit vs. Brujas.

Más tarde, A las 2:00 pm. se juegan el resto de partidos, siendo los más importantes el Barcelona vs. Ferencvaros , PSG vs. Manchester United y el Chelsea vs. Sevilla.

También se disputarán: RB Lipzig vs. Instanbul BB, Rennes vs. Krasnodar y el Lazio vs. Dortmund.

PROGRAMACIÓN PARTIDOS HOY MARTES 20 DE OCTUBRE

En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido Barcelona vs Ferencvaros podrá verse en vivo a través de:

PAÍSES HORARIOS CANALES Argentina 16:00 ESPN 2 Bolivia 15:00 ESPN 2, ESPN Play Brasil 16:00 EI Plus Canada 15:00 DAZN Chile 16:00 ESPN 2 Colombia 14:00 ESPN 2 Costa Rica 13:00 ESPN Cuba 15:00 Tele Rebelde Ecuador 14:00 ESPN 2, ESPN Play El Salvador 13:00 ESPN Estados Unidos 15:00 - 12:00 TUDN, Unimás Guatemala 13:00 ESPN Honduras 13:00 ESPN México 14:00 ESPN Nicaragua 13:00 ESPN Panamá 14:00 ESPN Paraguay 15:00 ESPN 2 Perú 14:00 ESPN 2 Puerto Rico 15:00 ESPN 2 R Dominicana 15:00 ESPN 2 Uruguay 16:00 ESPN 2 Venezuela 15:00 ESPN 2

Barcelona vs. Ferencváros: Horarios y canales en España

En España, el Barça-Ferencvaros será televisado en directo el martes 20 de octubre a las 21:00 horas por los canales Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 2 y LaLiga TV Bar, a través de los operadores Movistar y Orange, que ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV.

OPERADOR DE TV CANALES Movistar Liga de Campeones Canal 50 de Movistar y 114 de Orange Movistar Liga de Campeones 2 Canal 52 de Movistar y 127 de Orange Orange TV Canal 114 y 127 de Orange LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

PAÍSES HORARIOS CANALES Argentina 1:55 p.m. ESPN Play Sur, ESPN Bolivia 12:55 p.m. ESPN Play Sur, ESPN Brasil 1:55 p.m. Esporte Interativo Plus, TNT Brasil, TNT Go Chile 1:55 p.m. ESPN Play Sur, ESPN Colombia 11:55 a.m. ESPN Play Sur, ESPN Ecuador 11:55 a.m. ESPN Play Sur, ESPN México 11:55 a.m. FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte Paraguay 1:55 p.m. ESPN Play Sur, ESPN Perú 11:55 a.m. ESPN Play Sur, ESPN España 5:55 p.m. Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+ Reino Unido 5:55 p.m. BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 1 Estados Unidos 11:55 a.m. ZonaFutbol, TUDNxtra, TUDN.com, TUDN USA, CBS All Access, Univision NOW, UniMás, TUDN App, TUDN Radio Uruguay 1:55 p.m. ESPN Play Sur, ESPN Venezuela 12:55 p.m. FOX Play Norte, ESPN Sur, ESPN Andina, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Sur

La fase de grupos de la Champions League se jugará en las siguientes fechas: