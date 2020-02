Coronavirus: Han pasado ya varios días del encuentro entre Atalanta y Valencia, en el San Siro de Milán, por la ida de octavos de final de la Champions League. Pero ya fuera del resultado -4-1 a favor de los de Bérgamo- generó preocupación los síntomas por posible coronavirus de cuatro hinchas del cuadro español. Si bien aún están en observación, se confirmó más bien el caso de la infección de un periodista por este tema.

El diario Marca reportó recientemente que un hombre prensa que viajó desde España para cubrir el choque entre Atalanta y Valencia ha contraído el coronavirus tras las pruebas médicas que se ha realizado en su país. La información indica que se trata de un varón de 44 años.

Se le ha realizado la primera prueba y ha dado positivo como coronavirus, pero de igual manera se le realizará un segundo análisis. “La GVA Sanitat confirma un segundo caso en la Comunitat Valenciana. Se trata del caso en estudio de un hombre en el GVA Clinic, en Valencia, con síntomas compatibles con la enfermedad. Los primeros análisis han confirmado la presencia del virus”, aseguró la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana.

Todos alerta por el coronavirus

Este se trataría del segundo caso que se da en la Comunitat Valencia. El hombre fue al Hospital Clínico Universitario de Valencia y allí se ha confirmado que contrajo la enfermedad.

Incluso, el hombre de prensa dio declaraciones al diario Las Provincias. “Tengo los síntomas de una gripe, pero nada más. Estoy bien, tranquilo y me estoy atendiendo. Por responsabilidad fui al médico y me derivaron para que me hagan las pruebas correspondientes”, sostuvo. El coronavirus, lamentablemente, no se detiene.

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública confirmó el segundo caso de coronavirus en la comunidad.

