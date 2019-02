Ángel Di María: La reacción del argentino tras recibir botellazos en el PSG vs Manchester United por Champions

En el Manchester United vs PSG por la Champions League, Ángel Di María no fue bien recibido en Old Trafford debido a su pasado en el equipo inglés donde tuvo una temporada desastrosa.



En el minuto 54 del Manchester United vs PSG por la Champions League cuando Ángel Di María ya se había burlado de la hinchada de los 'Diablos Rojos' tras el primer gol de Kimpembe, los seguidores del equipo inglés comenzaron a tirarle botellas al argentino, las cuales cayeron en su cuerpo.



Después de recibir varios botellazos, Ángel Di María decidió recoger una botella de cerveza, simulando que se lo tomaría, aunque luego la tiró al césped, reclamando al árbitro por la actitud de los hinchas del Manchester United, que comenzaron a insultarlo.



Puedes seguir todas las incidencias del Manchester United vs PSG por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, AQUÍ.

La reacción de Ángel Di María tras recibir un botellazo en Old Trafford. (Video: ESPN)