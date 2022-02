Atlético Madrid vs. Manchester United EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de ida de octavos de final de la Champions League, este miércoles 23 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos -que contará con Cristiano Ronaldo- más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+ (Star Plus), Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con Luis Suárez como principal carta de ataque, Atlético de Madrid recibirá a Manchester United, que llegará con Cristiano Ronaldo como el arma más peligrosa. El luso, vale decir, tiene a los colchoneros como una de sus víctimas favoritas. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Wanda Metropolitano.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Manchester United en vivo? Horarios del partido y canales

México - 2:00 p.m. - HBO Max

Perú - 3:00 p.m. - ESPN y Star+(Star Plus)

Brasil - 5:00 p.m. - TNT Brasil, HBO Max y TNT Go

España - 9:00 p.m. - Movistar Liga de Campeones y Movistar+

¿Cómo ver el Atlético Madrid vs. Manchester United en vivo?

El Wanda Metropolitano será escenario de un electrizante cotejo por octavos de final de la Champions League. El español Atlético de Madrid se medirá con el inglés Manchester United, que contará con Cristiano Ronaldo en el ataque. El enfrentamiento será transmitió por ESPN y Star+(Star Plus) para América Latina, mientras que en España, el partido podrá seguir por Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

El Atlético de Madrid se presenta ante su afición tras ganar 3-0 a Osasuna el sábado en LaLiga, devolviendo la sonrisa a los rojiblancos por el buen juego demostrado, tras varios partidos mostrando debilidad, especialmente en defensa.

“El día de hoy se notó la unión, el trabajo y el sacrificio del equipo”, destacó el centrocampista mexicano del Atlético, Héctor Herrera, asegurando que “el camino es ese”.

Este será un encuentro al que Atlético de Madrid llega tras rozar la eliminación en la fase de grupos, donde logró el pase con una victoria sobre el Oporto 3-1 en la última jornada de la anterior fase.

En ese partido, el héroe fue el delantero francés Antoine Griezmann, que podría volver a jugar frente a los ‘Diablos Rojos’ tras más de un mes lesionado.

El ‘Aleti’ tratará de mantener en Europa su reacción en LaLiga ante un equipo que también llega tocado por el juego de las últimas semanas y los rumores de desunión en el vestuario, aunque la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo quiso dejar claro que están muy vivos.

“Victoria muy importante en la Premier League antes de cambiar nuestro enfoque a la Champions y dirigirnos a Madrid. Volvemos al camino. Estamos ‘United’ (unidos)”, aseguró el astro luso tras la victoria sobre el Leeds 4-2 este fin de semana.

Cristiano se enfrentará a un equipo al que tiene tomada la medida con 25 goles desde que empezó su carrera profesional, aunque en lo que llevamos de 2022 sólo ha logrado marcar un tanto.

El triunfo contra el Leeds, segundo consecutivo en el campeonato inglés, llega en buen momento para animar a los ‘Diablos Rojos’, que habían sembrado muchas dudas con su juego.

Atlético Madrid vs. Manchester United: probables alineaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Sime Vrsaljko, Stefan Savic, José María Giménez, Reinildo, Renán Lodi, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Thomas Lema, Ángel Correa y Luis Suárez. DT: Diego Simeone.

Manchester United: David De Gea, Luke Shaw, Harry Maguire, Raphael Varane, Diogo Dalot; Fred, Scott McTominay, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho. DT: Ralf Rangnick

Con información de AFP.