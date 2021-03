Con la pierna en alto. La agresividad que mostraba Hristo Stoichkov cuando jugaba, la sigue manteniendo cuando habla de algo que no le gusta. El ex gran delantero de la selección búlgara y del FC Barcelona,fue muy duro con Antoine Griezmann.

Para el ganador de la primera Liga de Campeones de los azulgranas en 1992, el delantero galo no da la talla, y no es el socio que necesita Leo Messi. El francés, que se coronó campeón del mundo con su selección en Rusia 2018 y luego pasó al Atlético de Madrid donde también destacó, no es el jugador que los azulgranas esperaban y por eso cosecha críticas como las del búlgaro.





“ Siempre que Griezmann está en el campo, el Barcelona juega con diez jugadores. Si quieren hacer algo en el largo plazo, tienen que venderlo.Trincao y Braithwaite deben estar en el equipo. ¿Qué está haciendo Griezmann allí” precisó Stoichkov al portal Sport Sport.

Búlgaro ganó quince títulos con el Barcelona.

Los números del delantero, casi dan la razón a su crítico.El galo está muy lejos de lo que generó en el Atlético de Madrid. Con el ‘barca’ lleva dos temporadas y en 86 partidos aportó 27 goles y 15 asistencias. Si bien es cierto este año mejoró y ya va por 12 tantos y 11 habilitaciones, todos esperan más de un campeón del mundo.

Para el hincha del Barcelona, la palabra del búlgaro es muy tomada en cuenta. El delantero estuvo en el club siete temporadas en las cuales ganó quince títulos entre los que destacan cinco ligas españolas, dos copas del Rey, cuatro Supercopas de España, una Recopa de Europa,dos Supercopas de Europa y la champions de 1992 ante la Sampdoria. Precisamente en ese choque el tanto del tanto del triunfo para los catalanes fue obra del ahora técnico Ronald Koeman.

Aunque el recientemente elegido presidente Joan Laporta todavía no se refirió a la continuidad de Griezmann, para nadie es un secreto que el francés sería el primero en salir a final de temporada. Para ocupar la plaza que dejaría el denostado atacante suenan varios nombres destacando los de Sergio ‘Kun’ Agüero y Memphis Depay.





Otro nombre que está en la órbita del Barcelona es el de Erling Haaland. Medio Europa se pelea al 9 del Borussia Dortmund y los catalanes no son la excepción. La operación no es sencilla daba la precaria situación económica del club, sin embargo ya asumieron que si no quieren pasar siete años sin ganar una champions hay que contratar un atacante de garantías.

