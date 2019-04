Juventus vs. Ajax EN VIVO Partido ida por los cuartos de final de la Champions League

Juventus vs. Ajax EN VIVO | Champions League | Cuartos de final | El Ajax y la Juventus se enfrentan en Ámsterdam, en un duelo entre dos equipos a los que no se esperaba en cuartos, después de haber estado cerca de la eliminación en octavos, sobre todo los bianconeros, quienes en un espectacular partido ante Atlético Madrid lo eliminaron de la contienda europea con un triplete de Cristiano Ronaldo , que hoy será titular indiscutible en este duelo que se jugará en el Johan Cruijff Arena.



Los holandeses eliminaron al Real Madrid , ganador de las tres últimas ediciones de la Champions League, tras vencer en la vuelta en España por 4-1, después de haber caído en la ida en casa por 2-1, gracias al excelente Dusan Tadic, autor de seis goles en la competición.



Cristiano Ronaldo sueña con regresar a la capital de España, donde se jugará, en el Estadio Metropolitano, del Atlético, la final del torneo, el 1 de junio.

Juventus vs. Ajax FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de ESPN 2, RAI, Sky Sports y beIN Sports en diferentes horarios: Perú (2:00 p.m.) | Argentina (4:00 p.m) | Colombia (2:00 p.m.) | México (1:00 p.m.) | Brasil (5:00 p.m.) | Bolivia (3:00 p.m.) | Canadá (2:00 p.m.) | Ecuador (2:00 p.m.) | Estados Unidos (2:00 p.m.) | Venezuela (2:00 p.m.)



En España, el Juventus vs. Ajax será televisado en directo el miércoles 10 de abril a las 21:00 horas por los canales Movistar Liga de Campeones (canal 50 de Movistar+), M. Liga de Campeones UHD y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos), a través de los operadores Movistar+ y Orange TV



En Estados Unidos, el partido de ida de cuartos de final de la Champions League Juventus vs. Ajax puede verse en vivo a partir de las 15:00 (3:00 PM, Washington) y las 12:00 (12:00 PM, Los Ángeles), a través de los siguientes canales: Galavisión, UniMás y Univision Deportes



En Italia, el partido por cuartos de final de la Champions League se transmitirá por los canales: RAI Uno, Sky Calcio 2, RAI Play, SKY Go Italia, Sky Sport Uno. Mientras que Holanda hará lo mismo VÍA canales Veronica TV, Ziggo Sport Voetbal

CANALES: Juventus vs. Ajax





Argentina 16:00 ESPN2

Bolivia 15:00 ESPN2

Brasil 16:00 EI Plus

Canada 15:00 DAZN

Chile 15:00 ESPN2

Colombia 14:00 ESPN2

C.Rica 13:00 ESPN2, ESPN Norte

Cuba 15:00 Tele Rebelde

Ecuador 14:00 ESPN2

El.Salvador 13:00 ESPN2, ESPN Norte

Estados.Unidos 15:00 - 12:00 Galavision, B/R Live, Univision Deportes En Vivo

Guatemala 13:00 ESPN2, ESPN Norte

Honduras 13:00 ESPN2, ESPN Norte

México 14:00 ESPN2, ESPN Norte

Nicaragua 13:00 ESPN2, ESPN Norte

Panamá 14:00 ESPN2, ESPN Norte

Paraguay 15:00 ESPN2

Perú 14:00 ESPN2

Puerto.Rico 15:00 ESPN2, ESPN Norte

R.Dominicana 15:00 ESPN2, ESPN Norte

Uruguay 16:00 ESPN2

Venezuela 15:00 ESPN2

Posibles alineaciones: Juventus vs. Ajax



Ajax: Onana - Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, van de Beek, de Jong - Ziyech, Neres, Tadic. DT: Erik Ten Hag



Juventus: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro - Khedira (o Bentancur), Pjanic, Matuidi - Bernardeschi (o Dybala), Mandzukic, Cristiano Ronaldo. DT: Massimiliano Allegri