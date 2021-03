Insistir ya no es una opción. Desde el 2015 que Barcelona no logra la tan ansiada Champions League. Lionel Messi ya no puede más. A sus 33 años todavía quiere seguir brillando y el cuadro ‘culé’ no se lo permite. Ya no es el patio de su casa. Está obligado a dejar el club que, le dio todo desde el inicio, pero que hoy en día le está quitando la felicidad. Su próximo paradero podría ser París.

Este miércoles de marzo, Lionel Messi volvió a quedar fuera de Champions League con Barcelona. Él hizo lo suyo con un golazo descomunal (también falló penal), pero no fue suficiente para evitar otro fracaso en el torneo que todos quieren y sueñan ganar temporada tras temporada. De tanto que lo está viviendo, la ‘Pulga’ hasta sale con una sonrisa, como acostumbrado a terminar eliminado muy temprano.

Lionel Messi y su gol de otro mundo en Barcelona vs PSG por Champions (ESPN)

Ante PSG pudo ser la última vez que vimos a Lionel Messi jugar la Champions League con Barcelona. Esto porque su contrato se termina en junio y parece que no renovaría. El argentino ya tuvo intenciones de irse antes de que inicie la presente temporada. Pero como él mimo dijo, no quiso irse a los tribunales con el club que tanto ama y prefirió culminar su acuerdo.

Este presente de Lionel Messi también va de la mano con el de Cristiano Ronaldo, su ‘rival’ de toda la vida en los diferentes galardones a “Mejor futbolista del mundo”. El portugués también le volvió a decir adiós a la Champions League con Juventus. Pasaron 16 años para que ninguno esté en cuartos de final de la ‘Orejona’. Ya hay que irnos acostumbrando a esto.

Así abandonó Messi el Parque de los Príncipes tras quedar eliminado de la Champions League

¿PSG será su próximo equipo?

“Según mis fuentes, Lionel Messi no se quedará en Barcelona. Ni aún con esta nueva dirigencia. PSG y Manchester City siguen siendo las opciones con posterior llegada a la MLS”, señaló Christian Martin, reconocido periodista argentino que cubre la Champions League para Latinoamérica.

En PSG ya le abrieron las puertas a Lionel Messi. Jugadores y hasta dirigentes ya se hacen la idea de que estará para el segundo semestre de este año. Pero la decisión final solo la tienen el ’10′ y su familia. No será nada fácil para su hijos, que nacieron y crecieron en España. Esos detalles pesan y mucho.

Por otro lado está lo competitivo. PSG es el actual subcampeón de la Champions League. Cuenta con mucho poder económico y por ende una gran plantilla plagado de estrellas. Además podrá jugar al lado de sus amigos Neymar y Di María. Con el primero lo ganó todo en Barcelona. Estaría muy bien rodeado. Igual, el tiempo lo dirá.