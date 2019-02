Manchester City vs Schalke 04 EN VIVO ida de los octavos de final de la Champions League 

Manchester City vs Schalke 04 EN VIVO EN DIRECTO desde el Estadio Veltins Arena por la ida de los octavos de final de la Champions League. Aunque Manchester City llega como favorito para enfrentar a Schalke 04, el equipo de Pep Guardiola no la tendrá tan fácil, pues no estará su delantero estrella Gabriel Jesús, quien está lesionado, pero sí será de la partida Sergio Agüero que ha resuelto varios partidos del Manchester City. También será una revancha para Ilkay Gundogan, que regresará al equipo que lo rechazó cuando tenía ocho años. Por su parte, Schalke 04 sabe que puede vencer a Manchester City recurriendo a su delantero Burgstaller. El encuentro será transmitido por Fox Sports a las 3:00 p.m. (hora peruana) o puedes seguir el minuto a minuto en Trome.pe.

Manchester City es el líder de la Premier League por diferencia de goles mientras que Schalke, subcampeón de la Bundesliga la temporada pasada, aparece en el puesto 14 de la clasificación en el torneo alemán.



Pep Guardiola, quien entrenó al Bayern Munich durante tres años antes de unirse a Manchester City, dijo que Schalke 04 es un rival a tener en cuenta, especialmente porque juega ante su público.

"Tienen calidad. Schalke siempre pelea, las expectativas siempre son altas", dijo el entrenador de Manchester City.

"Todos los equipos quieren clasificar a la Champions League y ellos lo hicieron. A veces, mantener ese nivel es difícil, pero son partidos y ellos tienen capacidad y cuentan con el respaldo de su gente, lo sabemos", remarcó el DT de Manchester City antes del encuentro ante Schalke 04.



El delantero Gabriel Jesús y el defensor John Stones serán bajas para en el Manchester City vs Schalke 04 por lesiones menores.



Manchester City ha ganado la Premier League tres veces desde que el Abu Dhabi United Group compró el club en 2008, pero nunca ha pasado de las semifinales en Champions League: Manchester City siempre fue eliminado en octavos de final en las últimas cinco temporadas.



MANCHESTER CITY VS SCHALKE 04: horarios y canales en el mundo



México 2:00 pm. Fox Sports

Perú 3:00 pm. Fox Sports

Ecuador 3:00 pm. Fox Sports

Colombia 3:00 pm. Fox Sports

Bolivia 4:00 pm. Fox Sports

Venezuela 4:00 pm. Fox Sports

Argentina 5:00 pm. Fox Sports

Chile 5:00 pm. Fox Sports

Uruguay 5:00 pm. Fox Sports

Paraguay 5:00 pm. Fox Sports

Brasil 6:00 pm. Fox Sports

España 9:00 pm. Movistar Liga de Campeones 1

MANCHESTER CITY VS SCHALKE 04: alineaciones probables



Schalke : Nübel; Caligiuri, S. Sané, Nastasić, Oczipka; McKennie, Bentaleb, Matondo, Uth, Konoplyanka; Burgstaller



Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Danilo; De Bruyne, Fernandinho, Bernardo; Sterling, Agüero, L. Sané



Árbitro: Carlos del Cerro Grande (España).



Estadio: Veltins Arena.