Manchester City vs. Shakhtar EN VIVO con el Kun Agüero en inicio de la Champions League

Manchester City vs. Shakhtar EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE Los 'Citizens' vuelan hasta Ucrania para empezar con el pie derecho su participación en el Grupo C de la Champions League. El duelo pactado en el Metalist Stadium, desde la 2:00 p.m., (horario peruano) puedes seguirlo por la señal de Fox Sports 2 para esta parte del continente.



¿Vas a seguir el Manchester City vs. Shakhtar vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Ucrania.



El duelo entre Manchester City y Shakhtar será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Champions League.

Los ‘citizens’, con Pep Guardiola a la cabeza, inician este miércoles 18 de septiembre un desafío importante en la Liga de Campeones. El monarca de Inglaterra visitará Ucrania, como el año pasado.

En la campaña anterior, Manchester City y Shakhtar Donetsk coincidieron en el grupo F de la Champions League. Los ingleses fueron superiores en ambos compromisos: golearon 3-0 como visitantes y 6-0 en casa.

Los ‘ciudadanos’ llegarán con problemas a la contienda por causa de las ausencias en la última línea del equipo. John Stones y Aymeric Laporte están lesionado y el único central disponible es Nicolás Otamendi.

Pep Guardiola improvisará con Fernandinho de zaguero. “Le irá bien porque mis jugadores están bien”, aseguró el español en la previa. “Crearemos algo”, añadió en referencia al puesto del brasileño en la cancha.

El DT de Manchester City también tuvo palabras para el rival en el primer juego de Champions League. “Son increíbles en el contraataque y jugando corto. Cada vez que juego contra Shakhtar, la forma en que juegan es muy similar. Siempre es difícil”, declaró.

Por otro lado, Shakhtar llega en buena forma al estreno del certamen. Los ucranianos tienen dominio absoluto en la liga. En el arranque consiguieron siete victorias en la misma cantidad de fechas. Son líderes invictos son 21 puntos.

Manchester City vs. Shakhtar: horarios del partido

Perú 2:00 p.m.

Ecuador 2:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

México 2:00 p.m.

Bolivia 3:00 p.m.

Paraguay 3:00 p.m.

Venezuela 3:00 p.m.

Argentina 4:00 p.m.

Chile 4:00 p.m.

Uruguay 4:00 p.m.

Brasil 4:00 p.m.

España 9:00 p.m.



Manchester City vs. Shakhtar: posibles alineaciones

Manchester City : Ederson; Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Agüero, Sterling.



Shakhtar: Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Marlos, Kovalenko, Alan Patrick, Solomon; Moraes.



Manchester City vs. Shakhtar: ¿cómo llegar al estadio?