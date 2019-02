PSG se llevó triunfazo del Old Trafford: 2-0 frente a Manchester United por octavos Champions [VIDEO]

Acostumbrado a que las noches europeas le cieguen y le reduzcan a equipo del montón, PSG tornó su habitual somnolencia en el Viejo Continente en pesadilla y devoró a un Manchester United (0-2) absorto en un favoritismo que nunca existió.



Los parisinos, llevados de la mano del gran planteamiento de Tuchel, que cansó y maniató a los 'Diablos Rojos', dieron la estocada en una segunda parte que evidenció la mayor competitividad de quienes vistieron de blanco este martes.



Los goles de Presnel Kimpembe y de Kylian Mbappé dejan la eliminatoria de octavos de final prácticamente decantada, en la que Ole Gunnar Solskjaer, que vio rota su racha de once partidos invicto, necesitará de su primer milagro como entrenador del United para estar en cuartos.



53' Gol de Kimpembe. Manchester United 0-1 PSG

Video: Gol 1 de PSG

60' Gol de Mbappé. Manchester United 0-2 PSG

Video: Gol 2 de PSG

Manchester United vs PSG también es la oportunidad de Kylian Mbappé para ponerse al equipo parisino al hombro tras ausencias importantes como Neymar y Edinson Cavani. Otro futbolista que regresará a Old Trafford es Ángel Di Maria en el equipo del alemán Thomas Tuchel.



Ángel Di María regresa a la ciudad inglesa como jugador visitante, un lugar que le trae malos recuerdos. Fue un fichaje estrella que solo duró un año en el Manchester United , donde solo marcó tres goles y sufrió el robo de su vivienda, pero ahora en el PSG está dispuesto a probar su categoría que necesita al futbolista tras las bajas de sus compañeras Neymar y Edinson Cavani, pero con la presencia de Kylian Mbappé.



Sobre la ausencia de Edinson Cavani y Neymar previo al Manchester United vs PSG por la Champions League, Thomas Tuchel, entrenador de los parisinos, dijo que es imposible reemplazar esa clase de jugadores para estos partidos.



Manchester United vs. Valencia empataron 0-0 por Champions League

"No se puede reemplazar a jugadores de esa calidad. Neymar es uno de los jugadores clave en Europa, lo extrañamos mucho y ahora extrañamos a un segundo jugador clave con Edi", dijo Tuchel sobre el Manchester United vs PSG por la Champions League.



Tuchel agregó que los hinchas no pueden esperar que Kylian Mbappé compense la ausencia de los dos atacantes sudamericanos en el Manchester United vs PSG por el partido de ida de la Champions League.



"No es su trabajo reemplazar a Cavani y Neymar, y él no puede hacer tres cosas al mismo tiempo", sostuvo el entrenador previo al Manchester United vs PSG por la Champions League.



GOL Mbappé 4-1 PSG vs. Estrella Roja por la Champions League. (FUENTE: TNT Brasil)

En el Manchester United vs PSG por la Champions League, los Diablos Rojos contarán con el chileno Alexis Sánchez, quien fue suplente en el pasado encuentro frente al Fulham de la Premier League. Los 'Red Devils' espera continuar su invicto tras la llegada de su nuevo técnico, Ole Gunnar Solsjkaer, aunque con la ausencia de las estrellas máximas del equipo francés, están confiados en llegar a obtener un triunfo y así llegar tranquilos al encuentro de regreso y que podrían tener chance de llegar a semifinales de la Champions League.



Ole Gunnar Solskjaer, entrenador de los Diablos Rojos en el Manchester United vs PSG quiere volver a ser decisivo, esta vez como entrenador, con el fin de devolver a Old Trafford la gloria europea pasada.

MANCHESTER UNITED Y PSG EN LA CHAMPIONS LEAGUE



MANCHESTER UNITED VS PSG: Posibles alineaciones



Manchester United: David De Gea, Ashley Young, Chris Smalling, Phil Jones, Luke Shaw, Ander Herrera, Nemanja Matic, Paul Pogba, Jesse Lingard, Marcus Rashford y Anthony Martial.



PSG: Gianluigi Buffon, Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat; Marquinhos, Marco Verratti, Christopher Nkunku, Ángel Di Maria, Julian Draxler y Kylian Mbappe.

