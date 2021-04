PSG tuvo a maltraer a Manchester City en el primer tiempo. No obstante, la situación dio un giro de 180 grados en el segundo periodo. Los ‘Citizens’ de ‘Pep’ Guardiola despertaron, se apoderaron de la pelota y dieron vuelta al marcador en la ida de semifinales de la Champions League.

Consumada la caída del PSG en el Parque de los Príncipes, la prensa europea y analistas cuestionaron el accionar de algunos elementos. Ni Neymar ni Kylian Mbappé, que tuvieron un brillante desempeño en los primeros 45 minutos, se salvaron de las críticas.

“Mbappé, fantasmal”, tituló L’Équipe, en el análisis individual de los jugadores del PSG. “El delantero del PSG estuvo completamente ausente en este partido y no tuvo ninguna oportunidad ante el Manchester City”, añadió el citado medio, que lo calificó con un puntaje de 3 sobre 10.

Por su parte, Jerome Rothen, ex jugador del PSG (2004-2009) y hoy comentarista en RMC Sports, consideró que Neymar “fue insuficiente en el juego, pero también en términos de estado de ánimo”. “Cuando está en ese estado de ánimo, cuando pierde uno de cada dos balones, cuando no se esfuerza por el equipo y cuando va a por un jugador joven (se refiere a Bakker) que puede haber hecho su mejor primera parte desde que llegó al PSG, eso es inaceptable”, sentenció.

El crítico continuó y también incluyó a Marco Verrati entre los culpables de la derrota parisina y se refirió al estado físico del equipo. " No me digas que Neymar y Mbappé, e incluso Verratti, no son capaces de hacer 60 o 70 minutos a buen nivel físico. Si ese es el caso, que se dediquen a otro deporte” precisó.

Pero Rothen continuó: “ Por supuesto que es duro jugar contra el City. Ver pasar la pelota de izquierda a derecha y de derecha a izquierda 10 o 20 veces... ¡Claro que es aburrido! Pero si a los jugadores no les importa recuperar el balón, inclinan la cabeza y no se esfuerzan... Recordad el desempeño defensivo de Neymar y Mbappé contra el Bayern. Hoy no hemos visto eso” finalizó.

El arquero Keylor Navas también fue objeto de críticas de L’Équipe: “Atento en una parada tras un remate de Bernardo Silva y luego en un disparo de Foden, puso emoción después con un blocaje fallido. Esta mala sensación se confirmó en el gol de De Bruyne donde el costarricense estuvo poco claro y pasivo”.

