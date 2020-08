La Champions League está de regreso y hoy arranca con importantes partidos EN VIVO ONLINE que se jugarán en diversos escenarios, pero a puerta cerrada debido a la pandemia del coronavirus. Este viernes 7 de agosto la Liga de Campeones se inicia con dos duelos: Real Madrid vs. Manchester City y Juventus vs. Lyon . Mientras que el sábado 8 de agosto se jugará el Bayern Munich vs, Chelsea, Barcelona vs. Napoli ¡MIRA LA PROGRAMACIÓN!

Champions League (todos los partidos)

7 agosto: Vuelta octavos de final

Juventus - Lyon (ida: 0-1)

Manchester City - Real Madrid (ida: 2-1)

Horario: 2:00 p.m (Hora peruana) | 4:00 p.m. (Hora Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) | 2:00 p.m. (Hora México)

Canales de TV: ESPN2, ESPN Norte (Perú y Latinoamérica); Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus (España); ZonaFutbol, Univision NOW, TUDN.com, TUDNxtra, CBS Sports Network, TUDN USA, TUDN App, UniMás, CBS All Access (Estados Unidos); BT Sport Ultimate, BT Sport 1, BT Sport Extra, BT Sport App, BTSport.com (Reino Unido)

MINUTO A MINUTO: Real Madrid vs Manchester City EN VIVO Horarios y canales de TV partido octavos de Champions League

EN VIVO: Juventus vs Lyon EN VIVO Horarios y canales de TV para ver partido por octavos de final vuelta de Champions League

La Champions League regresa en agosto y con un formato inédito

8 agosto: Vuelta octavos de final

Bayern Múnich - Chelsea (ida: 3-0)

Barcelona - Nápoles (ida 1-1)

Horario: 2:00 p.m (Hora peruana) | 4:00 p.m. (Hora Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) | 2:00 p.m. (Hora México)

Canales de TV: Fox Sports, ESPN2, ESPN (Perú y Latinoamérica); Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus (España); ZonaFutbol, Univision NOW, TUDN.com, TUDNxtra, CBS Sports Network, TUDN USA, TUDN App, UniMás, CBS All Access (Estados Unidos); BT Sport Ultimate, BT Sport 1, BT Sport Extra, BT Sport App, BTSport.com (Reino Unido)

Champions League: Final 8 del 12 al 23 agosto en Lisboa

12 agosto: cuartos de final

Atalanta - París SG

13 agosto: cuartos de final

Leipzig - Atlético Madrid

14 agosto: cuartos de final

Nápoles o Barcelona - Chelsea o Bayern Múnich

15 agosto: cuarto de final

Real Madrid o Manchester City - Lyon o Juventus Turín

Champions League semifinal:

18 agosto

Leipzig o Atlético Madrid - Atalanta o PSG

19 agosto

Real Madrid o Manchester City, Lyon o Juventus - Nápoles, Barcelona, Chelsea o Bayern

23 agosto: final en Estadio da Luz

Fútbol Internacional: UEFA anuncia cambios en las normas de juego para la Champions League | VIDEO