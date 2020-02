El denominado ‘mejor entrenador del mundo’, Pep Guardiola sabe que tiene un tema pendiente con Manchester City y es conseguir la Champions League. Después de frustrados intentos el español reconoce que esta sería su última oportunidad con la casaquilla celeste así lo admitió en una entrevista para la cadena Sky Sports.

La Champions League lo pone, la próxima semana, frente a Real Madrid y los escenarios los tiene claros. “Si no les ganamos, puede llegar el dueño y decir: ‘No eres lo suficientemente queremos la Champions League voy a despedirte’ y yo le diré gracias fue un placer”, explicó Pep Guardiola mientras sonreía ante esta posible situación.

Aunque tampoco descarta otra posibilidad “No lo sé, es algo que pasa a menudo y podría pasar. Quizás venga el propietario y me diga: ‘lo hemos hecho bien, ¿en qué podemos mejorar?’. Es lo que han hecho desde que estoy aquí, tratar de mejorar”, añadió el DT de Manchester City.

Ganador de la Champions League el entrenador de los ‘Citizens’ hace una sincera confesión “La gente cree que si eres Guardiola o Klopp lo tienes que ganar todo cada año y eso es imposible. Unas veces hay rivales y otras sencillamente no se puede ganar. Si no ganas la Champions es un desastre y si la ganas es un éxito. Si fuera así, los cien años del Manchester City serían un desastre y eso no es cierto”, contó el entrenador español.

Asimismo Pep Guardiola reconoció no ser el mejor entrenador del mundo. “Soy un buen entrenador, pero no el mejor. Dame un equipo que no sea el Manchester City y no ganaré”, añadió el estratega que son Manchester City solo ha alcanzado los cuartos de final de la Champions League 2018 y fue eliminado por el Liverpool.