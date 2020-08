PSG - Bayern Munich se enfrentarán en una nueva final de la Champions League este domingo 23 de agosto en el estadio Da Luz de Portugal. Esta final inédita del torneo más importante de Europa llega tras tres meses de retraso debido a la cancelación de todos los eventos deportivos por la pandemia del coronavirus que ha afectado a todo el deporte mundia. En esta ocasión el partido de la final será sin público y solo se contará con la presencia de los integrantes del equipo francés y alemán, además de la prensa especializada y apenas un grupo de invitados que deberán cumplir una serie de protocolos para evitar el contagio del COVID-19 y que este empañe la celebración del nuevo campeón de Europa. A continuación entérate de todos los detalles, predicciones, apuestas e historial de este partidazo que captará a todos los fanáticos del fútbol mundial.

FECHA Y HORARIOS FINAL DE CHAMPIONS: PSG vs Bayern Munich: Fecha, horarios y canales de la final de Champions League 2020

PREDICCIONES PSG VS. BAYERN MUNICH

El PSG - Bayern Munich será un duelo de pronóstico reservado. Los alemanes son los claros favoritos de alzarse con la copa de la ‘orejona’ en esta final de la Champions League, por todo lo que ha demostrado a lo largo de esta competición y lo letal que puede ser en el área chica con Robert Lewandowski a la cabeza, pues en toda la edición 2019-20, los bávaros han anotado la friolera suma de 42 goles en todos sus partidos, siendo la goleada histórica al Barcelona (8-2) la más abultada en todo el campeonato .

Hoy los del Munich llevan 10 partidos sin conocer la derrota y en este último partido no quieren que sea la excepción, pero los de Francia y sus millones en la planilla de jugadores, a pesar de no tener la cantidad de anotaciones que los alemanes, este domingo con Neymar y Mbappé, apoyados en Di María, buscarán alzar por primera vez el trofeo intercontinental. PSG llega con una buena racha de campeonatos, pues no solo es el actual campeón de su Liga, sino también de la Copa de Francia y la Copa de la Liga de Francia, por lo que la copa más ansiada de Europa sería el premio a su perseverancia y también por el cual cada jugador recibirá la cuantiosa suma de 500 mil dólares como premio.

FECHA, HORA CANAL PSG VS. BAYERN MUNICH

La final de la Champions League PSG - Bayern Munich se jugará este domingo 23 de agosto a las 2:00 p.m. (hora peruana y México) / 21:00 (hora España y Europa) / 4:00 p.m. (hora Argentina / Uruguay / Paraguay / Chile) / 1:00 p.m. (Estados Unidos).

El canal encargado de transmitir el partido Champions League será ESPN 2 en Perú y todo Latinoamérica.

APUESTAS PSG VS. BAYERN MUNICH

PSG vs Bayern Múnich jugarán la gran final de la UEFA Champions League 2019-2020 y las apuestas están a la orden del día. De acuerdo a varias casas expertas, los fanáticos han hecho las más inverosímiles apuestas y varios van por el triunfo del equipo alemán.

De acuerdo al canal de apuesta Betfair , si el PSG gana ambas partes (ambos tiempos) y saca la mayoría de los corners en cada parte paga 101 soles. Si Ángel Di María marca 2 o más goles y Jerome Boateng es amonestado el pago es de 71 soles, pero si Neymar marca el primero y Thiago es amonestado (81 soles).

Asimismo, si el PSG levanta el trofeo paga 2.25 y si lo hace Bayern 1,57. Respecto a los marcadores, si el partido queda 1-0 a favor del PSG el pago es de 18 soles, 2-0 (20 soles), 2-1 (12 soles), 3-0 (25 soles). El empate 0-0 (20 soles), 1-1 (8 soles), 2-2 (10 soles). Si empatan 5-5 (250 soles).

Los autores de los goles: Si Robert Lewandowski marca un hat-trick, este paga 14 soles, si hace lo mismo Kylian Mbappé el pago es de 25 soles. Si es Neymar, la tarifa se incrementa aún más y paga 50 soles.

Pero si Ivan Perisic, Joshua Zirkzee o Thomas Muller anotan un triplete en el partido de la final de Champions League la apuesta paga 75 soles.

CUÁNTO PAGA TRIUNFO BAYERN MUNICH

Bayern Munich gana: 0-1 (14 soles), 0-2 (14 soles), 1-2 (9 soles), 0-3 (20 soles). Si gana 4-6 paga 250 soles, si lo hace 3-6 100 soles. Si gana 5-0 también paga 100 soles

CUÁNTO PAGA TRIUNFO PSG

Paga 3 soles si PSG gana, 4 soles por empate y 2 soles con el triunfo del Bayern. Si PSG gana 5-4 paga 250 soles, silo hace 5-3 paga 100 soles. También paga 100 soles si el resultado queda 4-0 o 5-0. Pero si queda 6-0 el monto a pagar es 250 soles

PSG VS. BAYERN MUNICH: HISTORIAL

Bayern Munich y Paris Saint-Germain se han enfrentado ocho veces anteriormente, todas en la fase de grupos de la UEFA Champions League: el PSG ganó cinco de esos partidos, mientras que el Bayern ganó los otros tres, incluido el partido más reciente entre ambos, en diciembre de 2017.

Esta será la primera final de la Copa de Europa/Champions League del Paris Saint-Germain, convirtiéndose en el 41º equipo que alcanza la final. Los últimos seis equipos que disputaron su primera final la perdieron.

El Bayern Munich ha marcado 42 goles en 10 partidos de UEFA Champions League de esta temporada, y solo el Barcelona en 1999/2000 ha marcado más en una misma campaña (45), aunque disputó 16 partidos esa temporada.

En 19 partidos de UEFA Champions League con el PSG, Neymar ha participado en 23 goles, anotando 14 goles y asistiendo en nueve. El brasileño marcó en la final de 2015 con el Barcelona y podría convertirse en el tercer jugador que marca en una final para dos equipos distintos, junto a Cristiano Ronaldo (Manchester United y Real Madrid) y Mario Mandzukic (Bayern Munich y Juventus).

CÓMO VER FINAL CHAMPIONS LEAGUE PSG VS. BAYERN

La final de Champions entre PSG - Bayern se disputará este domingo 23 de agosto en el estadio Da Luz de Lisboa y se podrá ver por televisión en directo a través de ESPN2, FOX SPORTS, DIRECTV

Si estás en España se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, M. Liga de Campeones UHD (M441 O115), M. Liga de Campeones (M50 O114), LaLiga TV Bar

Argentina: 16:00 horas por ESPN 2

Uruguay: 16:00 horas por ESPN 2

Brasil: 16:00 horas por TNT, Facebook EI Plus, EI Plus

Chile: 15:00 horas por ESPN 2

Paraguay: 15:00 horas por ESPN 2

Venezuela: 15:00 horas por FOX Sports y ESPN 2

Ecuador: 14:00 horas por ESPN 2

Colombia: 14:00 horas por ESPN 2

Perú: 14:00 horas por ESPN 2

México: 14:00 horas por FOX Sports y ESPN

Estados Unidos: 12:00 PT/ 15:00 ET por TUDN y Univision

PSG Y BAYERN MUNICH EN LA CHAMPIONS LEAGUE 2019-20

Partidos Champions League - PSG

PSG vs. Real Madrid 3-0

PSG vs. Galatasaray 1-0

PSG vs. Brujas 5-0

PSG vs. Brujas 1-0

PSG vs. Real Madrid 2-2

PSG vs. Galatasaray 5-0

PSG vs. Borussia Dortmund 1-2

PSG vs. Borussia Dortmund 2-0

PSG vs. Atalanta 2-1

PSG vs. RB Leipzig 3-0

Partidos Champions League - Bayern Munich

Bayern Munich vs. Estrella Roja 3-0

Bayern Munich vs. Tottenham 7-2

Bayern Munich vs. Olympiacos 3-2

Bayern Munich vs. Olympiacos 2-0

Bayern Munich vs. Estrella Roja 6-0

Bayern Munich vs. Tottenham 3-1

Bayern Munich vs. Chelsea 3-0

Bayern Munich vs. Chelsea 4-1

Bayern Munich vs. Barcelona 8-2

Bayern Munich vs. Lyon 3-0

CÓMO LLEGA PSG A LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Los franceses empezaron la ronda de eliminación directa dejando fuera al Borussia Dortmund con global de 3-2 y después llegaron a Lisboa para echar al sorpresivo Atalanta por 2-1 en un juego que estuvieron a minutos de perder pero en el que encontraron reacción.Ya en la semifinal no encontraron dificultades y vencieron 3-0 al Leipzig con un Ángel Di María encendido y con Neymar y Mbappé listos para buscar el objetivo.

CÓMO LLEGA EL BAYERN MUNICH A LA FINAL DE LA CHAMPIONS?

Los de los alemanes es simplemente imponente. Llegan a esta gran final convertidos en una auténtica aplanadora bávara. En octavos de final aplastaron al Chelsea y lo vencieron con marcador global de 7-1.Ya para cuartos solo hay que recordar la histórica goleada de 8-2 que le pagaron al Barcelona para llegar a semis y ahí vencer 3-0 al Lyon . Con 18 goles a favor en sus últimos cuatros juegos, el Bayern llega a la gran final este domingo.

CUÁNTO VALE LA PLANTILLA DEL PSG Y BAYERN MUNICH

PSG-Bayern Munich: Cuánto valen sus jugadores que se enfrentan en la final de la Champions League

LOS GOLES DEL PSG Y BAYERN EN LA CHAMPIONS LEAGUE

Marquinhos: GOL en el último minuto para empate en PSG vs Atalanta por Champions League (ESPN)

Serge Gnabry anota el 1-0 para el Bayern Munich vs. Lyon por Champions League -TROME

Thomas Müller doblete y pone el 4-1 por Bayern vs. Barcelona de Champions League - Trome