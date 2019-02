Real Madrid 0-0 Ajax EN VIVO Canal de TV ONLINE por octavos de final ida de Champions League

EN VIVO Real Madrid vs. Ajax EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | Real Madrid, de la mano de Santiago Solari, enfrenta al Ajax de Amsterdam, con el objetivo de dar un nuevo paso en su camino hacia un histórico cuarto título europeo consecutivo de la Champions League. El duelo se juega en el Johan Cruyff Arena , escenario conocido por los madrileños ya que en ese lugar conquistaron su séptima 'orejona'. Transmite FOX SPORTS para todo Latinoamérica. En esta nota también podrás averiguar cómo conectarte ONLINE para seguir el minuto a minuto del duelo, jugadas, goles y polémica. El equipo blanco llega a este partido confiado en seguir avanzando a cuartos de final, pues poco a poco ha ido encontrando su rumbo tras la salida de su máxima estrella, Cristiano Ronaldo. Si estás fuera del Perú o Latinoamérica líneas abajo te damos los canales y horarios del mundo que podrás consultar para que puedas ver la transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO de este Real Madrid vs. Ajax.



Real Madrid vs. Ajax | El DT Solari se decidió por el tridente: Bale-Benzema-Vinicius, quienes estarán acompañados de Courtois, Carvajal, S. Ramos, Nacho, Kroos, Benzema, Modric, Casemiro y Reguilón en en once que enfrentará a los de Amsterdam.



En tanto el Ajax tendrá en el campo a: Onana, De Ligt, Van de Beek, Neres, Tadic, Mazraoui, Blind, Schöne, De Jong, Ziyech y Tagliafico

MINUTO A MINUTO | REAL MADRID VS. AJAX

El Ajax , campeón de Europa en cuatro ocasiones, regresa a la élite europea de mano de una generación talentosa, encabezada por Frenkie De Jong , pero que también cuenta con Matthijs de Ligt o Donny van de Beek.



El centrocampista De Jong, de 21 años, jugará la próxima temporada en el Barcelona tras un fichaje por 75 millones de euros (84,6 millones de dólares), mientras que el defensor y capitán De Ligt, de 19 años, es uno de los jugadores más codiciados de Europa y tiene posibilidades de partir al final de esta campaña por otra gran cantidad de dinero.



En contraste, el Real Madrid ha abandonado su estrategia de comprar jugadores "galácticos" como Cristiano Ronaldo, optando por fichar jóvenes promesas como Vinicius Junior , quien lidera la recuperación del equipo de la capital española, que suma cinco victorias consecutivas en La Liga tras un inicio de campaña muy errático.

ASÍ VAN LAS APUESTAS PARA EL REAL MADRID VS AJAX



La eliminatoria de Champions League enfrenta a dos históricos de la competición: Real Madrid y Ajax. Entre ambos acumulan 17 títulos. A lo largo de estos años se han visto las caras en 12 ocasiones con un balance igualado: siete triunfo para el Madrid, cuatro para los de Ámsterdam y un único empate.



De acuerdo a las estadísticas, Real Madrid obtuvo dos victorias: 1-4 en Holanda y 4-1 en el Santiago Bernabéu en la fase de grupos de 2012-13. Eso sí, la última vez que se vieron las caras en una eliminatoria fue en 1973 con triunfo del Ajax. Los españoles han vencido en las tres últimas visitas a la capital holandesa.



Las casas de apuesta en el mundo pagan 3.90 euros por un triunfo del Ajax, 4 euros por un empate y si gana el Real Madrid, se da 1.85 euros.



AJAX: 12 PARTIDOS SIN PERDER EN CHAMPIONS LEAGUE



Desde que inició su participación para esta edición de la Champions League, Ajax no ha perdido el paso, ni ningún partido, por lo que podría ser la sorpresa hoy cuando se enfrente al poderoso Real Madrid, que va en busca de su cuarto título consecutivo en este ansiado torneo europeo.



Este fue el camino que tuvo que recorrer para estar en los octavos de final de la Champions League:

25 de julio 2018: Ajax vs. Sturm Graz (2-0)

01 de agosto 2018: Ajax vs. Sturm Graz (3-1)

07 de agosto 2018: Ajax vs. Standard de Lieja (2-2)

14 de agosto 2018: Ajax vs. Standard de Lieja (3-0)

​22 de agosto 2018: Ajax vs. Dínamo Kiev (3-1)

29 de agosto 2018: Ajax vs. Dínamo Kiev (0-0)

19 de septiembre 2018: Ajax vs. AEK (3-0)

02 de octubre 2018: Ajax vs. Bayern (1-1)

23 de octubre 2018: Ajax vs. Benfica (1-0)

07 de Noviembre 2018: Ajax vs. Benfica (1-1)

​12 de diciembre 2018: Ajax vs. Bayern (3-3)

GARETH BALE, EL CONEJO DE LA SUERTE DEL MADRID



A pesar de no ser el jugador indispensable del Real Madrid, Gareth Bale se ha convertido en el 'conejo de la suerte' del equipo español, ya que este año los blancos no han perdido ningún partido en el que ha marcado el galés. Ha anotado 12 goles que se han traducido en 10 victorias.



Las estadísticas no mienten y no es casualidad que el Real Madrid no pierda con Gareth Bale. De acuerdo al artículo del diario Marca.com , esto es algo que no ocurre desde agosto de 2014. "Es matemático. Gol de Bale y el Madrid no pierde".



"En la 14-15 marcó en 14 partidos que se saldaron con 14 victorias. En la 15-16 puso su sello goleador en 12 encuentros, con un balance de 11 triunfos y un empate. En la 16-17, tan sólo nueve goles, con un saldo de cinco victorias y dos empates. La temporada pasada se fue hasta las 21 dianas, que sirvieron para lograr 13 triunfos y tres empates. Ni rastro de derrotas en una tradición que se ha hecho extensible a lo que va de temporada. La última vez, el pasado sábado ante el Atlético", dice parte del artículo de marca.com.

Para el Real Madrid vs. Ajax , no se sabe si Gareth Bale será del arranque, pero sin duda estará en el campo de juego para hacer efectiva, una vez más esta estadística.

Alineaciones probables: Real Madrid vs. Ajax



Ajax : Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, de Jong, van de Beek - Ziyech, Dolberg, Tadic. DT: Erik ten Hag



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón - Modric, Casemiro, Kroos (o Ceballos) - Lucas Vázquez (o Bale), Benzema, Vinicius. DT: Santiago Solari (ARG)

