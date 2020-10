Real Madrid vs Shakhtar EN DIRECTO. ‘Blancos’ reciben este miércoles a los ‘Mineros’ en el Estadio Alfredo Di Stéfano por la primera fecha del Grupo B de Champions League. En esta nota conoce todos los detalles del encuentro internacional. ¡No te lo pierdas!

Real Madrid de Zinedine Zidane inicia un nuevo reto en la Champions League. Su primer rival será Shakhtar de Ucrania. La última vez que el equipo español levantó la ‘Orejona’ fue en 2018.

El Real Madrid vs Shakhtar arrancará a las 11:55 a.m. de Perú, Colombia, Ecuador y México. A las 12:55 p.m. de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos. A la 1:55 p.m. de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil. A las 6:55 p.m. de España.

ESPN e ESPN Play transmitirán el Real Madrid vs Shakhtar para Latinoamérica. Fox Sports y Fox Sports Play para México. Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus y Movistar+ para España. TUDN web, ZonaFutbol, Univision NOW, TUDN Radio, TUDNxtra, CBS All Access, UniMás, TUDN App y TUDN USA para Estados Unidos.

Real Madrid viene de una inexplicable derrota ante Cádiz (0-1) en casa. Mientras que Shakhtar aplastó 5-1 a Liv en el campeonato ucraniano, donde marchan en la tercera casilla de la tabla de posiciones.

