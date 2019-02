Roma vs Porto vía FOX SPORTS, UNIVISIÓN y GALAVISIÓN por los octavos de final de la Champions League

Roma vs Porto EN VIVO EN DIRECTO por el partido de ida por la Champions League en el Estadio Olímpico de Italia. Roma vs Porto será un partido vibrante que contará con la presencia de Iker Casillas y Pepe por el equipo portugués y El Shaarawy, Edin Dzeko y Kluivert por los 'romanos'.



Con la reciente llegada de Pepe al equipo portugués, se unió a Iker Casillas, dos ex Real Madrid que ahora estarán en el Roma vs Porto por la Champions League. Durante ocho años fueron compañeros en el equipo merengue, siendo ganadores del torneo continental en 2014. Esta dupla ofrecerá toda su experiencia europea para intentar superar a el equipo italiano en su estadio en el Roma vs Porto.



Roma vs Porto es un partido atractivo, sobre todo, para los italianos ya que en cuatro confrontaciones el club portugués nunca ha perdido con los 'romanos' en Champions League.



Roma vuelve a los octavos de la Champions League, donde el año pasado protagonizó un gran recorrido, eliminación al Barcelona incluida, hasta que cayó con el Liverpool en semifinales. Parece menos en forma este año, como ilustra su sexta posición en la Serie A.



Roma vs Porto por los octavos finales de la Champions League contará con la novedad del VAR -Vídeo de Asistencia al Arbitraje- que por fin llega al torneo continental.



CANALES QUE TRANSMITIRÁN PORTO VS ROMA



México: Fox Sports, Fox Sports 2

Perú: Fox Sports, Fox Sports 2

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Argentina: Fox Sports

Países Bajos: Ziggo Sport Voetabal, Veronica TV

Colombia FOX Play Sur

Chile: Fox Sports, Fox Sports 2

Alemania: DAZN

Internacional: MUTV App, UEFA Champions League APP, Roma TV

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 2, BT Sports 4k UHD, BBC Radio 5 Live

Canadá: DAZN

Brasil: Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus

República Dominicana: SportsMax 2, SportsMax App, FOX Play Norte

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Estados Unidos: B/R Live, Galavision, Univision NOW, Univision Deportes En Vivo

Marruecos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2



HORARIOS EN OTROS PAÍSES DEL PORTO VS ROMA



México / 2:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

España / 9:00 p.m.

ROMA VS PORTO: Alineaciones probables



Porto: Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Pereira, Torres, Herrera, Otavio; Soarea, Brahimi.



Roma: Mirante; Karsdorp, Marcano, Jesus, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante, El Shaarawy; Dzeko, Kluivert