El cerrojo. Su llegada fue casi una apuesta personal de Pep Guardiola y el joven zaguero no le está fallando al técnico del Manchester City. En los últimos encuentros de Champions League, el defensa que llegó el año pasado proveniente del Benfica, brilló con luz propia y las estadísticas ante grandes delanteros lo respaldan.

El zaguero, que llegó para ocupar un puesto en el que en los últimos años los ‘citizens’ se dejaron varios millones de euros, fue decisivo cuando le tocó enfrentar a Harry Kane en la premier league y a Erling Haaland y Kylian Mbappé en Champions League.

Desde que Pep Guardiola llegó al City en 2016, el técnico entendió que lo que necesitaba era un buen defensa y por eso fichó a Laporte, Cancelo, Mendy, Stones, Walker, Aké todos sin éxitos a pesar de los casi 500 millones de euros que se gastó en ellos.





Su llegada y los 68 millones que se pagaron por él despertaron dudas y no faltó, el que como Jamie Carragher, ex crack del Liverpool y la selección inglesa no estuvo de acuerdo y lo cuestionó. " Si Rúben Dias no funciona, es el fin de Guardiola en el City” expresó el ex jugador.

Hoy ya nadie critica al luso y todos son elogios al extremo de calificar al defensa como uno de los mejores centrales de Europa. Sus actuaciones ante figuras del fútbol mundial son para resaltar. A Harry Kane lo anuló en la reciente final de la Carabao Cup cuando el City enfrentó y ganó al Tottenham.

Antes, el portugués se vio las caras con el temible Erling Haaland en los cuartos de final de la Champions League. Los ‘citizens’ chocaron con el Borussia Dortmund y el duelo entre el luso y el noruego fue para el central que secó al que para muchos es el mejor atacante del momento.

Ayer ante el PSG, tener al frente a Kylian Mbappé no tampoco fue problema para el defensa. El crack de los parisinos no brilló y en esto mucho tuvo que ver Dias. Si bien es cierto falta el choque de vuelta entre ingleses y franceses, que figuras del fútbol mundial no hayan aparecido y tampoco anotado frente al City, habla muy bien del zaguero.

Pep Guardiola lo tiene entre sus preferidos y siempre que puede elogia a su pupilo. “Nos sorprende su cuerpo y capacidad mental. Hemos contratado a un jugador increíble para los próximos cinco, seis, siete años” señaló el DT.

En Portugal lo ven como el reemplazante de Pepe. El mismo zaguero que brilló en el Real Madrid ya le dio su ‘bendición’: “ Se convirtió en un central top. Actualmente, no hay nadie mejor que él, se lo dije. Lo está demostrando” expresó el back del Oporto.

