Manchester City vs Schalke 04: El GOLAZO de Leroy Sané de tiro libre, ¡qué tal 'pepa'!

Manchester City vs Schalke 04: Golazo de Leroy Sané cuando el equipo 'citizen' estaba perdiendo en el minuto 85 por la ida de los octavos de final de la Champions League.



Justo cuando Schalke estaba con el marcador adelante, Manchester City tuvo la oportunidad de anotar, a través de los pies de Leroy Sané en un tiro libre por la Champions League.



Leroy Sané aprovechó con un zurdazo al ángulo para que no llegue el arquero del Schalke 04 y ponga el empate transitorio para el Manchester City por la Champions League.



Puedes ver todas las incidencias del Manchester City vs Schalke 04 por la ida de los octavos de la final de la Champions League, AQUÍ.

Gol de Sané en el Manchester City vs Schalke 04. (Video: Bein Sports)