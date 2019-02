Manchester City vs Schalke 04: Raheem Sterling puso el tercero para el 'citizen' tras error defensivo de los 'mineros'

Manchester City vs Schalke 04: Raheem Sterling anotó el tercero y definitivo para dar vuelta al encuentro para que los 'citizens' se impongan 3-2 por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.



En el epílogo del partido entre Manchester City vs Schalke 04, Raheem Sterling aprovechó un error defensivo cuando el defensa ‘minero’ se resbaló.



Raheem Sterling se quedó solo con el arquero y anotó el tercero del Manchester City para dar vuelta al encuentro ante Schalke 04 por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.



Gol de Sterling. (Video: Fox Sports)