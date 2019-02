Tottenham vs Borussia Dortmund EN VIVO: Empatan 0-0 por la ida de los octavos de final de la Champions League

Tottenham vs Borussia Dortmund EN VIVO EN DIRECTO por el partido de ida de la Champions League en el Estadio Wembley de Londres. Tottenham tiene tres victorias consecutivas en la Premier League, pero no se pueden descuidar en este partido por Champions League, pues Borussia Dortmund terminó en primer lugar del grupo A, superando a Atlético Madrid por diferencia de goles. Tottenham vs Borussia Dortmund será transmitido en ESPN2, a partir de las 3:00 p.m. Además, puedes seguir todas las incidencias del encuentro en Trome.pe.

Tottenham vs Borussia Dortmund : Sigue el minuto a minuto del partido





Tottenham, sin Harry Kane, recibe al Borussia Dortmund, que no contará con Marco Reus y Paco Alcácer, última baja del equipo alemán previo al encuentro por Champions League.



No será fácil armar el equipo para Lucien Favre, entrenador del Borussia Dortmund, pues ante la falta de Reus, considerado como insustituible, sería ocupado por Maximilian Philipp mientras que Mario Götze, que suele alternar la posición con Alcácer, será probablemente delantero centro.



Por su parte, Tottenham no contará con las presencias de dos sus figuras como Harry Kane y Dele Alli, lesionados, sin embargo, será la oportunidad del coreano Heung-Min Son para volver a ponerse el equipo al hombro tal sucedió en el último encuentro ante Leicester, donde fue el mejor de los Spurs, incluso anotando un gol. .



No sucede lo mismo con Borussia Dortmund que está en una participación irregular en la Bundesliga y viene de sufrir un duro empate sobre el final ante Hoffenheim.



Michael Zorc, director deportivo del Borussia Dortmund, previo al encuentro ante Tottenham, aseguró que los ingleses los habían "superado" en referencia a que los riquísimos clubes de la Premier League han adelantado a Alemania en términos de formación de jóvenes, por lo que espera un encuentro vibrante por la Champions League.



Pese a que Tottenham no tendrá a sus dos estrellas, Fernando Llorente, de 33 años, ha cumplido como pívot, provocando peligro con sus dejadas -tres asistencias y un gol en tres partidos-, especialmente para Heung-Min Son, que ha marcado en las tres últimas jornadas.



HORARIOS EN OTROS PAÍSES DEL TOTTENHAM VS BORUSSIA DORTMUND



México / 2:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



CANALES EN EL MUNDO DEL TOTTENHAM VS BORUSSIA DORTMUND



Canal de transmisión del Tottenham - Dortmund

Argentina: ESPN 2, ESPN Play Sur

Brasil: Esporte Interativo, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN 2

República Dominicana: Flow Sports 2, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Alemania: Sky Sports 2/HD, Sky Go

Internacional: MUTV App, UEFA Champions League APP

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Países Bajos: Ziggo Sport Voetabal, Veronica TV

Perú: ESPN

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 2, BT Sports 4k UHD, BBC Radio 5 Live





Alineaciones probables: TOTTENHAM VS BORUSSIA DORTMUND



Tottenham: H. Lloris; T. Alderweireld, D. Sanchez, Vertonghen; Trippier, E. Dier, H. Winks, Rose; C. Eriksen, L. Moura, Son



Borussia Dortmund: Burki; L. Piszczek, M. Schmelzer, A. Diallo, Hakimi; M. Dahoud, A. Witsel; J. Sancho, Phillip, R. Guerreiro; M. Gotze