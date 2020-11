Barcelona vs Dinamo EN VIVO. ‘Culés’ reciben este miércoles 4 de noviembre a los ‘Blanquiazules’ por la fecha 3 del Grupo G de Champions League. El partido iniciará a las 3:00 p.m. de Perú por la señal de ESPN 2 (ver abajo más horarios y canales). ¡El equipo de Ronald Koeman sale por los 3 puntos!

Barcelona, líder con 6 puntos tras su gran victoria ante Juventus (sin Cristiano Ronaldo), se medirá con Dinamo. El equipo de Ucrania, penúltimo en la serie, arribó a España con 9 bajas por coronavirus. El encuentro pudo ser suspendido si se conocían más casos.

Barcelona de Lionel Messi no viene de la mejor forma. Empató 1-1 con Deportivo Alavés y sumó su cuarto partido que no gana en LaLiga Santander. Con 2 encuentros menos, se ubica en la casilla 12 del campeonato doméstico. Dinamo, por su parte, es líder en su liga.

Barcelona vs Dinamo: Horarios

A las 2:00 p.m. de México. A las 3:00 p.m. de Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. A las 4:00 p.m. de Venezuela y Bolivia. A las 5:00 p.m. de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. A las 9:00 p.m. de España.

Barcelona vs Dinamo: Canales

ESPN 2 pasará el cotejo para Latinoamérica. TNT Go, TNT Brasil y Esporte Interativo Plus para Brasil. Mitele Plus, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones para España. ZonaFutbol, TUDN web, UniMás, TUDN Radio, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN App, TUDN USA y Univision NOW para Estados Unidos.

