VER Barcelona vs Ferencváros EN VIVO. ‘Azulgranas’ reciben este martes al humilde conjunto de Hungría en el Estadio Camp Nou por la primera fecha del Grupo G de Champions League. Revisa la nota y entérate de todos los detalles del choque: horarios, canales y mucho más.

Con Lionel Messi y Philippe Coutinho a la cabeza, Barcelona busca arrancar con pie derecho la Champions League luego de su dura eliminación en la anterior edición, donde Bayern Munich los pasó por encima.

El Barcelona vs Ferencváros arrancará a las 2:00 p.m. de Perú, Colombia, Ecuador y México. A las 3:00 p.m. de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos. A las 4:00 p.m. de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil. A las 9:00 p.m. de España.

ESPN 2 e ESPN Play pasarán el Barcelona vs Ferencváros para Latinoamérica. Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Mitele Plus para España. ZonaFutbol, TUDN Radio, TUDNcom, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN App, UniMás y TUDN USA para Estados Unidos.

Barcelona de Ronald Koeman viene de una derrota 1-0 ante Getafe que lo dejó en la casilla 7 de LaLiga Santander. ‘Culés’ no ganan hace 2 fechas. Ferencváros, por su parte, es líder en el campeonato húngaro.

