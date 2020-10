Barcelona ganó 2-0 a Juventus, sin Cristiano Ronaldo por coronavirus, en el Estadio Allianz de Torino por la jornada 2 del Grupo G de Champions League. Con este resultado, el equipo de Ronald Koeman es líder de la tabla de posiciones con 6 puntos. Mira los videos.

Ousmane Dembélé (14′) y Lionel Messi (90´+1) anotaron los goles de Barcelona fuera de casa. Merih Demiral (85′) fue expulsado en Juventus por doble amarilla.

Por otro lado, Álvaro Morata fue uno de lo protagonistas del encuentro. Al delantero español le anularon 3 goles por posición adelantada.

90´+1 Gol de Messi

Lionel Messi pone el 2-0 en el Barcelona vs. Juventus. (Fuente: Bein Sports)

14′ Gol de Dembélé

Barcelona vs. Juventus: GOL Dembélé para el 1-0 de los azulgranas por Champions League. (Fuente: RMC

Barcelona vs Juventus: Sigue el minuto a minuto EN VIVO

Cristiano Ronaldo es, sin duda, la principal baja para el Juventus vs Barcelona. El delantero portugués volvió a dar positivo por coronavirus y quedó fuera de importante choque donde pudo volver a enfrentar a Lionel Messi. Ambos eran rivales en LaLiga Santander. Se espera que este duelo se dé para la vuelta.

Barcelona no llega de la mejor forma al encuentro con Juventus. En el campeonato local perdió el clásico frente a Real Madrid de local. Y como si eso fuera poco, los ‘azulgranas’ se quedaron sin presidente tras renuncia de José María Bartomeu.

Juventus, por su parte, extraña a Cristiano Ronaldo. Desde que su estrella no está, acumularon 2 empates al hilo en la Serie A. Igual, Andrea Pirlo pone todas sus fichas en Álvaro Morata y Paulo Dybala.

Juventus vs Barcelona: horarios

A las 2:00 p.m. de México. A las 3:00 p.m. de Perú, Colombia y Ecuador. A las 4:00 p.m. de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos. A las 5:00 p.m. de Uruguay, Chile, Paraguay, Argentina y Brasil. A las 9:00 p.m. de España.

Juventus vs Barcelona: canales

ESPN 2 e ESPN Play para Latinoamérica. Esporte Interativo Plus para Brasil. Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Mitele Plus para España. ZonaFutbol, TUDN USA, UniMás, TUDN App, Univision NOW, CBS All Access y TUDNxtra para Estados Unidos.