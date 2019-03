Barcelona vs. Lyon EN VIVO octavos final decisivo por la Champions League en el Camp Nou

¿Dónde ver el Barcelona vs. Lyon?| EN VIVO | CANAL TV | Barcelona vs. Lyon | EN DIRECTO | Los azulgranas definen hoy su pase a cuartos de final de la Champions League ante un peligroso equipo francés que en el duelo previo dejó todo en la cancha y anuló los ataques de Luis Suárez y Lionel Messi. Ahora en el Camp Nou este duelo promete ser una verdadera guerra por la clasificación a la siguiente ronda de esta ansiada copa que culés no ganan desde el 2015. ESPN 2 es el CANAL TV elegido que transmitirá este partido de FÚTBOL EN VIVO hoy miércoles 13 de marzo. Para ver fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Barcelona vs. Lyon en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.¡Aquí entérate de los pormenores de este duelo que abre una nueva fecha de octavos de final de la UEFA Champions League!



Barcelona es líder en La Liga de España, pero desde el 2015 no ha podido ganar una Champions League y coronarse nuevamente como los mejores de Europa, cetro que posee actualmente su archirival Real Madrid, eliminado por el Ajax la semana pasada.



Barcelona vs. Lyon FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de ESPN 2, Sky Sports y beIN Sports en diferentes horarios: Perú (3:00 p.m.) | Argentina (5:00 p.m) | Colombia (3:00 p.m.) | México (2:00 a.m.) | Brasil (6:00 p.m.) | Bolivia (2:00 p.m.) | Canadá (3:00 p.m.) | Ecuador (3:00 p.m.) | Estados Unidos (3:00 p.m.) | Venezuela (3:00 p.m.)



En España, el Barcelona vs. Lyon será televisado en directo el miércoles 13 de marzo a las 21:00 horas por los canales por los canales M. Liga de Campeones (canal 50 de Movistar+) y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos), a través de los operadores Movistar+ y Orange TV

En Estados Unidos, el partido por La Liga Santander Barcelona vs. Lyon podrá verse a través de los canales Watch TNT, TNT USA, Univisión Now, UniMás y Univisión Deportes | 12:00 a.m. (Los Ángeles) | 3:00 p.m. (Miami y Nueva York)

GUÍA DE TV



Pero si estás en otros países en los que el Barcelona vs. Lyon no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por LaLiga



¿Cuánto vale el once del Barcelona?



Previo al Barcelona vs. Lyon, la oncena del equipo catalán está valorizada en cerca de US$ 923 millones, según el portal Transfermarkt





Marc-André ter Stegen: El valor del portero alemán supera los US$ 90 millones

Samuel Umtiti (defensa): Su precio supera los US$ 45 millones, estima Transfermarkt.

Nélson Semedo. El valor del joven lateral en el mercado bordea los US$ 40 millones

Jordi Alba: Está valorizado en más de US$ 80 millones.

Ivan Rakitic: El volante está valorizado en más de US$ 73 millones.

Sergio Busquets: Su precio en el mercado internacional es de más de US$ 85 millones

Arturo Vidal: El valor del chileno bordea los US$ 22 millones.

Philippe Coutinho: El valor del brasileño en el mercado del fútbol bordea los US$ 160 millones

Lionel Messi. El valor de la 'Pulga' es de más de US$ 180 millones, según Transfermarkt

Luis Suárez: Está valorizado en más de US$ 68 millones

¿Qué partidos juega el Barcelona esta temporada 2018-2019?



Esta temporada el Barcelona tiene una apretada agenda deportiva. Los culés participan en la Supercopa de España, LaLiga Santander, la Copa del Rey y la UEFA Champions League. Repasamos las fechas y los horarios de todos los partidos del Barcelona: VER CALENDARIO





17/03/2019 Barcelona vs. Real Betis

31/03/2019 Barcelona vs. Espanyol

03/04/2019 Barcelona vs. Villarreal

07/04/2019 Barcelona vs. Atlético Madrid

14/04/2019 Barcelona vs. Huesca

21/04/2019 Barcelona vs. Real Sociedad

24/04/2019 Barcelona vs. Alavés

28/04/2019 Barcelona vs. Levante

05/05/2019 Barcelona vs. Levante

Barcelona vs. Lyon VÍA FACEBOOK WATCH



¿CÓMO VER VÍA FACEBOOK Barcelona vs. Lyon? Si no tienes acceso a ESPN 2, desde las 3:0 p.m. (5:00 p.m. en Argentina) podrás seguir este partidazo desde la página oficial de la UEFA CHAMPIONS LEAGUE en Facebook.



¿Cómo mirar en tu celular Barcelona vs. Lyon? En la aplicación de Facebook toca la opción de Fb Watch o encuentra Watch en el menú. Luego en la barra de búsqueda, busca UEFA CHAMPIONS LEAGUE y sigue la página.



¿Cómo mirar en tu computadora Barcelona vs. Lyon? Haz click en Watch en el menú del lado izquierdo o visita Facebook.com/watch. En la barra de búsqueda, busca CHAMPIONS LEAGUE y sigue la página